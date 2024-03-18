https://ria.ru/20240318/putin-1934020356.html

Миронов прокомментировал победу Путина на президентских выборах

Миронов прокомментировал победу Путина на президентских выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Миронов прокомментировал победу Путина на президентских выборах

Победа Владимира Путина на президентских выборах - это не только "кредит доверия" населения на предстоящий срок, но и прямая оценка его работы в предыдущие... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:50

2024-03-18T14:50

2024-03-18T14:50

выборы президента россии — 2024

сергей миронов

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Победа Владимира Путина на президентских выборах - это не только "кредит доверия" населения на предстоящий срок, но и прямая оценка его работы в предыдущие годы, заявил лидер "Справедливой России - За Правду" Сергей Миронов. "Принято говорить, что поддержка на выборах – это кредит доверия населения на предстоящий срок. Но в случае с Владимиром Путиным это еще и прямая оценка его работы в предыдущие годы. Страна идет правильным курсом и должна идти им дальше – вот что думают сегодня граждане России. И это главный вывод из прошедшего голосования", - написал Миронов в своем Telegram-канале. По его словам, попытки Запада не признать выборы в России обречены на провал, и невозможно игнорировать мнение одного из самых многочисленных народов мира и ядерной державы. "Учить нас демократии, навязывать нам что-то бесполезно – мы и сами можем кого хочешь научить. Но мы принципиально этого не делаем, потому что не имеем, в отличие от Запада, привычки вмешиваться в чужие дела. Однако и в свои вмешиваться никому не дадим, что ясно показали выборы. Россия будет отстаивать свои национальные интересы и безопасность с одной главной целью – улучшить жизнь своих граждан", - подчеркнул Миронов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей миронов, владимир путин, политика, россия