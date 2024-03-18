Голландский аналитик объяснил, почему в КНР поддерживают Путина
Аналитик: в КНР поддерживают Путина, для них он символ противостояния Западу
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
ГААГА, 18 мар – РИА Новости. Голландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер, комментируя РИА Новости результаты президентских выборов в России, обратил внимание на поддержку российского лидера Владимира Путина в странах Азии, отметив, что для Китая он борец и символ противостояния Западу.
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"Очень интересно было посмотреть, что думают о победе Владимира Путина люди в других странах, особенно - не в странах Запада. Так, например, во Вьетнаме 80-90% людей поддерживают Путина. В Китае такая же ситуация. Для них Путин – символическая фигура, которая противостоит Западу. Для них он большой борец", - заявил аналитик в беседе с агентством.
Что касается западных стран, включая Нидерланды, по словам Нимёллера, они твердят, что выборы в России якобы были несвободными, однако ничем не подкрепляют данный довод и не объясняют, что не так было с этими выборами.
Путин, говоря ранее об отрицательной реакции стран Запада на итоги выборов, назвал ее ожидаемой. По его словам, это обусловлено тем, что западные государства борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны.
Ранее в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на должность президента России. Он выразил уверенность в том, что Россия добьется еще больших успехов в развитии под руководством Путина. Кроме того, китайский лидер подчеркнул, что Китай придает большое значение развитию отношений с РФ и выразил готовность поддерживать тесное взаимодействие с РФ для содействия устойчивому развитию стратегического партнерства двух стран.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.