https://ria.ru/20240318/putin-1934010982.html
Путин набрал 92,12 процента голосов на выборах в Дагестане
Путин набрал 92,12 процента голосов на выборах в Дагестане - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 92,12 процента голосов на выборах в Дагестане
Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Дагестане набирает 92,12% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:23
2024-03-18T14:23
2024-03-18T14:28
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
республика дагестан
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Дагестане набирает 92,12% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Дагестане Путин набрал 92,12% голосов, на втором месте - получивший 5,16% голосов Николай Харитонов, третье - у Леонида Слуцкого (1,53% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (0,66%).
https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, республика дагестан
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Республика Дагестан
Путин набрал 92,12 процента голосов на выборах в Дагестане
Путин победил на выборах в Дагестане, набрав 92,12 процента голосов