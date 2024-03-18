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Путин набрал 92,12 процента голосов на выборах в Дагестане - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:23 18.03.2024 (обновлено: 14:28 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1934010982.html
Путин набрал 92,12 процента голосов на выборах в Дагестане
Путин набрал 92,12 процента голосов на выборах в Дагестане - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 92,12 процента голосов на выборах в Дагестане
Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Дагестане набирает 92,12% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:23
2024-03-18T14:28
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
республика дагестан
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Дагестане набирает 92,12% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Дагестане Путин набрал 92,12% голосов, на втором месте - получивший 5,16% голосов Николай Харитонов, третье - у Леонида Слуцкого (1,53% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (0,66%).
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политика, владимир путин, республика дагестан
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Республика Дагестан
Путин набрал 92,12 процента голосов на выборах в Дагестане

Путин победил на выборах в Дагестане, набрав 92,12 процента голосов

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Дагестане набирает 92,12% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.
Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Дагестане Путин набрал 92,12% голосов, на втором месте - получивший 5,16% голосов Николай Харитонов, третье - у Леонида Слуцкого (1,53% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (0,66%).
Итоги выборов президента России
Итоги выборов президента России
17 марта, 21:18
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВладимир ПутинРеспублика Дагестан
 
 
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