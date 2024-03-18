https://ria.ru/20240318/putin-1934010982.html

Путин набрал 92,12 процента голосов на выборах в Дагестане

Путин набрал 92,12 процента голосов на выборах в Дагестане - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 92,12 процента голосов на выборах в Дагестане

Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Дагестане набирает 92,12% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:23

2024-03-18T14:23

2024-03-18T14:28

выборы президента россии — 2024

политика

владимир путин

республика дагестан

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Дагестане набирает 92,12% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Дагестане Путин набрал 92,12% голосов, на втором месте - получивший 5,16% голосов Николай Харитонов, третье - у Леонида Слуцкого (1,53% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (0,66%).

https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, республика дагестан