https://ria.ru/20240318/putin-1934010863.html

Путин набирает 87,3 процента голосов после обработки 99,94% протоколов

Путин набирает 87,3 процента голосов после обработки 99,94% протоколов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набирает 87,3 процента голосов после обработки 99,94% протоколов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков -... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:23

2024-03-18T14:23

2024-03-18T14:26

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,94% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 99,94% протоколов.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,3% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,32% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,2% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,83% голосов.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

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политика, россия, дальний восток, владимир путин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, кпрф, николай харитонов, арктика