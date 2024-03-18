https://ria.ru/20240318/putin-1934010863.html
Путин набирает 87,3 процента голосов после обработки 99,94% протоколов
Путин набирает 87,3 процента голосов после обработки 99,94% протоколов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набирает 87,3 процента голосов после обработки 99,94% протоколов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков -... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:23
2024-03-18T14:23
2024-03-18T14:26
выборы президента россии — 2024
политика
россия
дальний восток
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915846990_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_bd629f4b912e06d6891ca69610987692.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,94% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 99,94% протоколов.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,3% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,32% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,2% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,83% голосов.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html
россия
дальний восток
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915846990_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_42ba82356b9f93de02c37156bf57ddaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дальний восток, владимир путин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, кпрф, николай харитонов, арктика
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ, Николай Харитонов, Арктика
Путин набирает 87,3 процента голосов после обработки 99,94% протоколов
Путин набирает 87,3% голосов после обработки 99,94% протоколов