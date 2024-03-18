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Кустурица назвал Путина лучшим решением на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:06 18.03.2024 (обновлено: 14:09 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1934004332.html
Кустурица назвал Путина лучшим решением на выборах президента России
Кустурица назвал Путина лучшим решением на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024
Кустурица назвал Путина лучшим решением на выборах президента России
Владимир Путин был "лучшим и единственным решением" на выборах президента РФ в условиях приближения НАТО к российским границам, считает сербский режиссер и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:06
2024-03-18T14:09
выборы президента россии — 2024
россия
эмир кустурица
совет федерации рф
владимир путин
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БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин был "лучшим и единственным решением" на выборах президента РФ в условиях приближения НАТО к российским границам, считает сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. "В тот момент, когда западные элиты ведут себя так, будто мир не существует как возможность окончания войны, когда НАТО приближается к границам России, Владимир Владимирович – лучшее и единственное решение для места (поста - ред.) президента РФ. Это важная победа, которая подтверждает последовательность российской политики обороны, роста экономики вопреки зверским санкциям, под которыми живет российский народ", - заявил Кустурица РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,83% протоколов.
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россия, эмир кустурица, совет федерации рф, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Эмир Кустурица, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Кустурица назвал Путина лучшим решением на выборах президента России

Кустурица: Путин — лучшее решение на выборах в России в условиях угрозы НАТО

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин был "лучшим и единственным решением" на выборах президента РФ в условиях приближения НАТО к российским границам, считает сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.
«
"В тот момент, когда западные элиты ведут себя так, будто мир не существует как возможность окончания войны, когда НАТО приближается к границам России, Владимир Владимирович – лучшее и единственное решение для места (поста - ред.) президента РФ. Это важная победа, которая подтверждает последовательность российской политики обороны, роста экономики вопреки зверским санкциям, под которыми живет российский народ", - заявил Кустурица РИА Новости.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,83% протоколов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
 
Выборы президента России — 2024РоссияЭмир КустурицаСовет Федерации РФВладимир Путин
 
 
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