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Кустурица назвал Путина лучшим решением на выборах президента России
Кустурица назвал Путина лучшим решением на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024
Кустурица назвал Путина лучшим решением на выборах президента России
Владимир Путин был "лучшим и единственным решением" на выборах президента РФ в условиях приближения НАТО к российским границам, считает сербский режиссер и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:06
2024-03-18T14:06
2024-03-18T14:09
выборы президента россии — 2024
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БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин был "лучшим и единственным решением" на выборах президента РФ в условиях приближения НАТО к российским границам, считает сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. "В тот момент, когда западные элиты ведут себя так, будто мир не существует как возможность окончания войны, когда НАТО приближается к границам России, Владимир Владимирович – лучшее и единственное решение для места (поста - ред.) президента РФ. Это важная победа, которая подтверждает последовательность российской политики обороны, роста экономики вопреки зверским санкциям, под которыми живет российский народ", - заявил Кустурица РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,83% протоколов.
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россия, эмир кустурица, совет федерации рф, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Эмир Кустурица, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Кустурица назвал Путина лучшим решением на выборах президента России
Кустурица: Путин — лучшее решение на выборах в России в условиях угрозы НАТО