https://ria.ru/20240318/putin-1934004332.html

Кустурица назвал Путина лучшим решением на выборах президента России

Кустурица назвал Путина лучшим решением на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024

Кустурица назвал Путина лучшим решением на выборах президента России

Владимир Путин был "лучшим и единственным решением" на выборах президента РФ в условиях приближения НАТО к российским границам, считает сербский режиссер и... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:06

2024-03-18T14:06

2024-03-18T14:09

выборы президента россии — 2024

россия

эмир кустурица

совет федерации рф

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930286691_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_19451b741b0a7d241bc66ba7b4d78a43.jpg

БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин был "лучшим и единственным решением" на выборах президента РФ в условиях приближения НАТО к российским границам, считает сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. "В тот момент, когда западные элиты ведут себя так, будто мир не существует как возможность окончания войны, когда НАТО приближается к границам России, Владимир Владимирович – лучшее и единственное решение для места (поста - ред.) президента РФ. Это важная победа, которая подтверждает последовательность российской политики обороны, роста экономики вопреки зверским санкциям, под которыми живет российский народ", - заявил Кустурица РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,83% протоколов.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, эмир кустурица, совет федерации рф, владимир путин