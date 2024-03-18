https://ria.ru/20240318/putin-1933991232.html

Путин лидирует с 87,3 процента голосов

Путин лидирует с 87,3 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует с 87,3 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий - 3,21% голосов, Владислав Даванков - РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:34

2024-03-18T13:34

2024-03-18T13:38

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий - 3,21% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,83% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 99,83% протоколов.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,3% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,31% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,21% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,83% голосов.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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политика, россия, дальний восток, николай харитонов, владимир путин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, кпрф, арктика