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Путин лидирует с 87,3 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:34 18.03.2024 (обновлено: 13:38 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933991232.html
Путин лидирует с 87,3 процента голосов
Путин лидирует с 87,3 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует с 87,3 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий - 3,21% голосов, Владислав Даванков - РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:34
2024-03-18T13:38
выборы президента россии — 2024
политика
россия
дальний восток
николай харитонов
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий - 3,21% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,83% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 99,83% протоколов.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,3% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,31% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,21% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,83% голосов.
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политика, россия, дальний восток, николай харитонов, владимир путин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, кпрф, арктика
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дальний Восток, Николай Харитонов, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ, Арктика
Путин лидирует с 87,3 процента голосов

Данные ЦИК: Путин лидирует с 87,3% голосов после обработки 99,83% протоколов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий - 3,21% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,83% протоколов.
Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 99,83% протоколов.
Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,3% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,31% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,21% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,83% голосов.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"В России творится сущий ад": страшная "правда" о российских выборах
Вчера, 08:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияДальний ВостокНиколай ХаритоновВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПРКПРФАрктика
 
 
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