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Путин говорил лишь об идее об обмене Навального, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2024
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13:22 18.03.2024 (обновлено: 13:32 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933985233.html
Путин говорил лишь об идее об обмене Навального, заявил Песков
Путин говорил лишь об идее об обмене Навального, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2024
Путин говорил лишь об идее об обмене Навального, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Алексея Навального, а говорил о выдвинутой идее, с которой он согласился, заявил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:22
2024-03-18T13:32
общество
алексей навальный*
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Алексея Навального, а говорил о выдвинутой идее, с которой он согласился, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Путин накануне рассказал журналистам, что за несколько дней до смерти Навального коллеги, причем не из числа сотрудников его администрации, сказали об идее обменять Навального на некоторых людей, которые находятся в заключении на Западе. Президент РФ сообщил, что был согласен на это, но только при одном условии: чтобы после обмена Навальный не возвращался в Россию."Я хочу обратить ваше внимание на два момента. Первый момент - это то, что президент Путин вчера не подтверждал о том, что были проведены переговоры. Он рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул. Путин не говорил о том, что были проведены на этот счет переговоры", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу рассказать о подробностях переговорного процесса по обмену Навального.Представитель Кремля также обратил внимание на то, что президент не стал называть ни человека, озвучившего эту идею, "ни других модальностей той идеи, которая была выдвинута". "Соответственно, не могу этого сделать и я", - пояснил Песков.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240318/peskov-1933870680.html
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Владимир Путин о смерти Навального
Владимир Путин о смерти Навального
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общество, алексей навальный*, владимир путин, россия, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше
Общество, Алексей Навальный*, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше
Путин говорил лишь об идее об обмене Навального, заявил Песков

Песков: Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Навального

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Алексея Навального, а говорил о выдвинутой идее, с которой он согласился, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Путин накануне рассказал журналистам, что за несколько дней до смерти Навального коллеги, причем не из числа сотрудников его администрации, сказали об идее обменять Навального на некоторых людей, которые находятся в заключении на Западе. Президент РФ сообщил, что был согласен на это, но только при одном условии: чтобы после обмена Навальный не возвращался в Россию.
"Я хочу обратить ваше внимание на два момента. Первый момент - это то, что президент Путин вчера не подтверждал о том, что были проведены переговоры. Он рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул. Путин не говорил о том, что были проведены на этот счет переговоры", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу рассказать о подробностях переговорного процесса по обмену Навального.
Представитель Кремля также обратил внимание на то, что президент не стал называть ни человека, озвучившего эту идею, "ни других модальностей той идеи, которая была выдвинута". "Соответственно, не могу этого сделать и я", - пояснил Песков.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил об открытости Путина после слов о возможном обмене Навального
Вчера, 01:48
 
ОбществоАлексей Навальный*Владимир ПутинРоссияДмитрий ПесковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ив Роше
 
 
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