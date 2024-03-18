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В ближайшие дни Путин продолжит принимать поздравления зарубежных коллег - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:17 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/putin-1933982990.html
В ближайшие дни Путин продолжит принимать поздравления зарубежных коллег
В ближайшие дни Путин продолжит принимать поздравления зарубежных коллег - РИА Новости, 18.03.2024
В ближайшие дни Путин продолжит принимать поздравления зарубежных коллег
Президент России Владимир Путин в ближайшие три дня продолжит принимать поздравления зарубежных коллег с победой на выборах президента РФ, сообщил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:17
2024-03-18T13:17
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
совет федерации рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшие три дня продолжит принимать поздравления зарубежных коллег с победой на выборах президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент в понедельник с утра принимает поздравления от зарубежных коллег с убедительной победой на выборах. "Ожидаем, что и сегодня вечером, и завтра, и послезавтра Путин продолжит принимать по телефону поздравления от своих зарубежных коллег", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что многие прислали и письменные поздравления. "Они уже поступили в адрес президента, были доведены по дипломатическим каналам", - сказал Песков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240318/putin-1933973095.html
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политика, россия, владимир путин, совет федерации рф, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Дмитрий Песков
В ближайшие дни Путин продолжит принимать поздравления зарубежных коллег

Песков: Путин продолжит принимать поздравления зарубежных коллег

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшие три дня продолжит принимать поздравления зарубежных коллег с победой на выборах президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент в понедельник с утра принимает поздравления от зарубежных коллег с убедительной победой на выборах.
«
"Ожидаем, что и сегодня вечером, и завтра, и послезавтра Путин продолжит принимать по телефону поздравления от своих зарубежных коллег", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что многие прислали и письменные поздравления.
«
"Они уже поступили в адрес президента, были доведены по дипломатическим каналам", - сказал Песков.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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