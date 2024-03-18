https://ria.ru/20240318/putin-1933982990.html
В ближайшие дни Путин продолжит принимать поздравления зарубежных коллег
В ближайшие дни Путин продолжит принимать поздравления зарубежных коллег - РИА Новости, 18.03.2024
В ближайшие дни Путин продолжит принимать поздравления зарубежных коллег
Президент России Владимир Путин в ближайшие три дня продолжит принимать поздравления зарубежных коллег с победой на выборах президента РФ, сообщил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:17
2024-03-18T13:17
2024-03-18T13:17
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшие три дня продолжит принимать поздравления зарубежных коллег с победой на выборах президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент в понедельник с утра принимает поздравления от зарубежных коллег с убедительной победой на выборах. "Ожидаем, что и сегодня вечером, и завтра, и послезавтра Путин продолжит принимать по телефону поздравления от своих зарубежных коллег", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что многие прислали и письменные поздравления. "Они уже поступили в адрес президента, были доведены по дипломатическим каналам", - сказал Песков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240318/putin-1933973095.html
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политика, россия, владимир путин, совет федерации рф, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Дмитрий Песков
В ближайшие дни Путин продолжит принимать поздравления зарубежных коллег
Песков: Путин продолжит принимать поздравления зарубежных коллег