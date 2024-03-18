https://ria.ru/20240318/putin-1933962091.html

Зюганов поздравил Путина с победой на выборах

Зюганов поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Зюганов поздравил Путина с победой на выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил Владимира Путина, который получил массовую поддержку на выборах президента РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:08

2024-03-18T12:08

2024-03-18T12:23

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

геннадий зюганов

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил Владимира Путина, который получил массовую поддержку на выборах президента РФ."Мы все вместе поздравим Путина, который получил массовую поддержку на этих выборах", - сказал он на пресс-конференции. Зюганов также поздравил граждан РФ с тем, что выборы состоялись в непростых условиях."Путина можно не только поздравить, но и посочувствовать, но мы обязаны ему высказать конкретные наказы", - добавил парламентарий.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, геннадий зюганов