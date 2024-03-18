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Зюганов поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:08 18.03.2024 (обновлено: 12:23 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933962091.html
Зюганов поздравил Путина с победой на выборах
Зюганов поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Зюганов поздравил Путина с победой на выборах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил Владимира Путина, который получил массовую поддержку на выборах президента РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:08
2024-03-18T12:23
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
геннадий зюганов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил Владимира Путина, который получил массовую поддержку на выборах президента РФ."Мы все вместе поздравим Путина, который получил массовую поддержку на этих выборах", - сказал он на пресс-конференции. Зюганов также поздравил граждан РФ с тем, что выборы состоялись в непростых условиях."Путина можно не только поздравить, но и посочувствовать, но мы обязаны ему высказать конкретные наказы", - добавил парламентарий.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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политика, россия, владимир путин, геннадий зюганов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Геннадий Зюганов
Зюганов поздравил Путина с победой на выборах

Зюганов: Путин получил массовую поддержку на президентских выборах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фракции Коммунистической партии РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции Коммунистической партии РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции Коммунистической партии РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил Владимира Путина, который получил массовую поддержку на выборах президента РФ.
"Мы все вместе поздравим Путина, который получил массовую поддержку на этих выборах", - сказал он на пресс-конференции. Зюганов также поздравил граждан РФ с тем, что выборы состоялись в непростых условиях.
"Путина можно не только поздравить, но и посочувствовать, но мы обязаны ему высказать конкретные наказы", - добавил парламентарий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
17 марта, 21:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинГеннадий Зюганов
 
 
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