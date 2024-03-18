Зюганов поздравил Путина с победой на выборах
Зюганов: Путин получил массовую поддержку на президентских выборах
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фракции Коммунистической партии РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции Коммунистической партии РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил Владимира Путина, который получил массовую поддержку на выборах президента РФ.
"Мы все вместе поздравим Путина, который получил массовую поддержку на этих выборах", - сказал он на пресс-конференции. Зюганов также поздравил граждан РФ с тем, что выборы состоялись в непростых условиях.
"Путина можно не только поздравить, но и посочувствовать, но мы обязаны ему высказать конкретные наказы", - добавил парламентарий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.