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Путин набрал 92,59 процента голосов на выборах в Краснодарском крае - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:48 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/putin-1933952552.html
Путин набрал 92,59 процента голосов на выборах в Краснодарском крае
Путин набрал 92,59 процента голосов на выборах в Краснодарском крае - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 92,59 процента голосов на выборах в Краснодарском крае
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Краснодарском крае с 92,59% голосов, Николай Харитонов становится вторым с 3,42%, свидетельствуют данные ЦИК РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:48
2024-03-18T11:48
выборы президента россии — 2024
политика
россия
краснодарский край
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Краснодарском крае с 92,59% голосов, Николай Харитонов становится вторым с 3,42%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 92,59% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 3,42% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,01% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 1,38% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html
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политика, россия, краснодарский край, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Краснодарский край, Владимир Путин
Путин набрал 92,59 процента голосов на выборах в Краснодарском крае

Путин победил на выборах в Краснодарском крае с 92,59 процента голосов

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Краснодарском крае с 92,59% голосов, Николай Харитонов становится вторым с 3,42%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.
Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 92,59% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 3,42% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,01% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 1,38% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Итоги выборов президента России
Итоги выборов президента России
17 марта, 21:18
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияКраснодарский крайВладимир Путин
 
 
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