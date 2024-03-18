https://ria.ru/20240318/putin-1933952552.html

Путин набрал 92,59 процента голосов на выборах в Краснодарском крае

Путин набрал 92,59 процента голосов на выборах в Краснодарском крае - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 92,59 процента голосов на выборах в Краснодарском крае

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Краснодарском крае с 92,59% голосов, Николай Харитонов становится вторым с 3,42%, свидетельствуют данные ЦИК РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:48

2024-03-18T11:48

2024-03-18T11:48

выборы президента россии — 2024

политика

россия

краснодарский край

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Краснодарском крае с 92,59% голосов, Николай Харитонов становится вторым с 3,42%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 92,59% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 3,42% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,01% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 1,38% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html

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Кирилл Волков

политика, россия, краснодарский край, владимир путин