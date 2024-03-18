https://ria.ru/20240318/putin-1933948037.html

Путин набрал 81,65 процента голосов на выборах в Петербурге

Путин набрал 81,65 процента голосов на выборах в Петербурге - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 81,65 процента голосов на выборах в Петербурге

Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Санкт-Петербурге набирает 81,65% голосов, свидетельствуют обнародованные данные... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:39

2024-03-18T11:39

2024-03-18T12:02

выборы президента россии — 2024

политика

санкт-петербург

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Санкт-Петербурге набирает 81,65% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Петербурге Путин получает 81,65% голосов. Владислав Даванков на втором месте с 6,98%, далее следуют Леонид Слуцкий (5,15%) и Николай Харитонов (3,49%).

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, санкт-петербург, владимир путин