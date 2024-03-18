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Путин набрал 84,65 процента голосов на выборах в Пермском крае - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:31 18.03.2024 (обновлено: 11:44 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933944826.html
Путин набрал 84,65 процента голосов на выборах в Пермском крае
Путин набрал 84,65 процента голосов на выборах в Пермском крае - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 84,65 процента голосов на выборах в Пермском крае
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 84,65% голосов в Пермском крае после обработки 100% бюллетеней, сообщает крайизбирком. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:31
2024-03-18T11:44
выборы президента россии — 2024
политика
пермский край
россия
владимир путин
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ПЕРМЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 84,65% голосов в Пермском крае после обработки 100% бюллетеней, сообщает крайизбирком."Обработано 100% протоколов. Лидирует Путин Владимир Владимирович (84,65%), на втором месте – Харитонов Николай Михайлович (4,96%), на третьем месте – Слуцкий Леонид Эдуардович (4,79%), на четвертом месте – Даванков Вячеслав Андреевич (4,53%)", - рассказал журналистам председатель крайизбиркома Игорь Вагин."Что касается жалоб, поступило два обращения, связанных с незаконной агитацией, они не подтвердились. Жалоб на голосование, нарушение избирательных прав - не было", - добавил он.Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. В Пермском крае насчитывается 1 971 044 избирателя (770 175 человек - в Перми). Для них работали 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков, на всех находились наблюдатели (более 10 тысяч человек) и велось видеонаблюдение. Некоторые жители голосовали на дому, также была возможность отдать свой голос с помощью дистанционного электронного голосования.На предыдущих выборах главы государства в 2018 году Путин в Пермском крае набрал 75,35% голосов, на втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин – за него проголосовало 10,55%, третьим стал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский с 6,84%.
https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
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политика, пермский край, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Пермский край, Россия, Владимир Путин
Путин набрал 84,65 процента голосов на выборах в Пермском крае

Путин победил на выборах президента в Пермском крае с 84,65 процента голосов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин
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ПЕРМЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 84,65% голосов в Пермском крае после обработки 100% бюллетеней, сообщает крайизбирком.
"Обработано 100% протоколов. Лидирует Путин Владимир Владимирович (84,65%), на втором месте – Харитонов Николай Михайлович (4,96%), на третьем месте – Слуцкий Леонид Эдуардович (4,79%), на четвертом месте – Даванков Вячеслав Андреевич (4,53%)", - рассказал журналистам председатель крайизбиркома Игорь Вагин.
Итоги выборов президента России
Итоги выборов президента России
17 марта, 21:18
"Что касается жалоб, поступило два обращения, связанных с незаконной агитацией, они не подтвердились. Жалоб на голосование, нарушение избирательных прав - не было", - добавил он.
Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. В Пермском крае насчитывается 1 971 044 избирателя (770 175 человек - в Перми). Для них работали 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков, на всех находились наблюдатели (более 10 тысяч человек) и велось видеонаблюдение. Некоторые жители голосовали на дому, также была возможность отдать свой голос с помощью дистанционного электронного голосования.
На предыдущих выборах главы государства в 2018 году Путин в Пермском крае набрал 75,35% голосов, на втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин – за него проголосовало 10,55%, третьим стал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский с 6,84%.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
17 марта, 21:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаПермский крайРоссияВладимир Путин
 
 
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