https://ria.ru/20240318/putin-1933930517.html

Путин побеждает на выборах в Ленинградской области

Путин побеждает на выборах в Ленинградской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин побеждает на выборах в Ленинградской области

Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Ленинградской области набирает 86,36% голосов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:52

2024-03-18T10:52

2024-03-18T10:52

выборы президента россии — 2024

политика

ленинградская область

владимир путин

николай харитонов

россия

владислав даванков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914271_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_60c675e1f5ee25464779c6ed792d5a26.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Ленинградской области набирает 86,36% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Ленинградской области Владимир Путин набрал 86,36% голосов, на втором месте получивший 4,78% голосов Николай Харитонов, третье - у Владислава Даванкова (3,99% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (2,95%).

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, ленинградская область, владимир путин, николай харитонов, россия, владислав даванков