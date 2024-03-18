https://ria.ru/20240318/putin-1933930517.html
Путин побеждает на выборах в Ленинградской области
Путин побеждает на выборах в Ленинградской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах в Ленинградской области
Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Ленинградской области набирает 86,36% голосов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:52
2024-03-18T10:52
2024-03-18T10:52
выборы президента россии — 2024
политика
ленинградская область
владимир путин
николай харитонов
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Ленинградской области набирает 86,36% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Ленинградской области Владимир Путин набрал 86,36% голосов, на втором месте получивший 4,78% голосов Николай Харитонов, третье - у Владислава Даванкова (3,99% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (2,95%).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ленинградская область, владимир путин, николай харитонов, россия, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Ленинградская область, Владимир Путин, Николай Харитонов, Россия, Владислав Даванков
Путин побеждает на выборах в Ленинградской области
Путин набрал 86,36 процента голосов на выборах в Ленинградской области