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Путин побеждает на выборах в Ленинградской области - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:52 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/putin-1933930517.html
Путин побеждает на выборах в Ленинградской области
Путин побеждает на выборах в Ленинградской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах в Ленинградской области
Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Ленинградской области набирает 86,36% голосов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:52
2024-03-18T10:52
выборы президента россии — 2024
политика
ленинградская область
владимир путин
николай харитонов
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Ленинградской области набирает 86,36% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Ленинградской области Владимир Путин набрал 86,36% голосов, на втором месте получивший 4,78% голосов Николай Харитонов, третье - у Владислава Даванкова (3,99% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (2,95%).
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политика, ленинградская область, владимир путин, николай харитонов, россия, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Ленинградская область, Владимир Путин, Николай Харитонов, Россия, Владислав Даванков
Путин побеждает на выборах в Ленинградской области

Путин набрал 86,36 процента голосов на выборах в Ленинградской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Ленинградской области набирает 86,36% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.
Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Ленинградской области Владимир Путин набрал 86,36% голосов, на втором месте получивший 4,78% голосов Николай Харитонов, третье - у Владислава Даванкова (3,99% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (2,95%).
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЛенинградская областьВладимир ПутинНиколай ХаритоновРоссияВладислав Даванков
 
 
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