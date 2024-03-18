https://ria.ru/20240318/putin-1933923284.html

МИД Китая поздравил Путина с победой на выборах

МИД Китая поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

МИД Китая поздравил Путина с победой на выборах

Китай поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, выразил уверенность, что отношения КНР и России продолжат развиваться, заявил на брифинге в РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:24

2024-03-18T10:24

2024-03-18T10:44

выборы президента россии — 2024

китай

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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Китай поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, выразил уверенность, что отношения КНР и России продолжат развиваться, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь."Китай в связи с этим выражает свои поздравления", - сказал Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать победу Путина на выборах.Он также отметил, что Китай и Россия являются крупнейшими соседями и партнерами по всестороннему стратегическому сотрудничеству."Мы убеждены, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина российско-китайские отношения продолжат развиваться", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20240318/simonyan-1933928067.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, владимир путин, в мире