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Путин на выборах президента в Приднестровье набрал 97 процентов голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:12 18.03.2024 (обновлено: 10:13 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933921269.html
Путин на выборах президента в Приднестровье набрал 97 процентов голосов
Путин на выборах президента в Приднестровье набрал 97 процентов голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин на выборах президента в Приднестровье набрал 97 процентов голосов
За Владимира Путина отдали голоса 44797 человек, или 97%, передает агентство "Новости Приднестровья". РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:12
2024-03-18T10:13
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ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. За Владимира Путина отдали голоса 44797 человек, или 97%, передает агентство "Новости Приднестровья". "Голоса избирателей распределились следующим образом: Путин Владимир Владимирович - 44797, или 97%, Даванков Владислав Андреевич - 398, или 0,86%, Слуцкий Леонид Эдуардович - 208, или 0,45%, Харитонов Николай Михайлович - 383, или 0,83%, недействительных 396, или 0,86%. Всего в Приднестровье проголосовали 46182 избирателя", - говорится в сообщении. В Приднестровье было открыто шесть избирательных участков: три в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. Многочисленные очереди из желающих проголосовать сохранялись до самого момента закрытия. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длилось три дня: 15, 16 и 17 марта. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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молдавия, владимир путин, совет федерации рф, тирасполь, бендеры
Выборы президента России — 2024, Молдавия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Тирасполь, Бендеры
Путин на выборах президента в Приднестровье набрал 97 процентов голосов

В Приднестровье за Владимира Путина отдали голоса 44797 человек

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в Дом офицеров российской армии в Тирасполе для голосования на выборах президента России
Люди стоят в очереди на избирательный участок в Дом офицеров российской армии в Тирасполе для голосования на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в Дом офицеров российской армии в Тирасполе для голосования на выборах президента России. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. За Владимира Путина отдали голоса 44797 человек, или 97%, передает агентство "Новости Приднестровья".
"Голоса избирателей распределились следующим образом: Путин Владимир Владимирович - 44797, или 97%, Даванков Владислав Андреевич - 398, или 0,86%, Слуцкий Леонид Эдуардович - 208, или 0,45%, Харитонов Николай Михайлович - 383, или 0,83%, недействительных 396, или 0,86%. Всего в Приднестровье проголосовали 46182 избирателя", - говорится в сообщении.
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Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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