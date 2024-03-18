Путин на выборах президента в Приднестровье набрал 97 процентов голосов
В Приднестровье за Владимира Путина отдали голоса 44797 человек
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в Дом офицеров российской армии в Тирасполе для голосования на выборах президента России
Люди стоят в очереди на избирательный участок в Дом офицеров российской армии в Тирасполе для голосования на выборах президента России. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. За Владимира Путина отдали голоса 44797 человек, или 97%, передает агентство "Новости Приднестровья".
"Голоса избирателей распределились следующим образом: Путин Владимир Владимирович - 44797, или 97%, Даванков Владислав Андреевич - 398, или 0,86%, Слуцкий Леонид Эдуардович - 208, или 0,45%, Харитонов Николай Михайлович - 383, или 0,83%, недействительных 396, или 0,86%. Всего в Приднестровье проголосовали 46182 избирателя", - говорится в сообщении.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.