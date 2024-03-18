https://ria.ru/20240318/putin-1933921269.html

Путин на выборах президента в Приднестровье набрал 97 процентов голосов

Путин на выборах президента в Приднестровье набрал 97 процентов голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин на выборах президента в Приднестровье набрал 97 процентов голосов

За Владимира Путина отдали голоса 44797 человек, или 97%, передает агентство "Новости Приднестровья". РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:12

2024-03-18T10:12

2024-03-18T10:13

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ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. За Владимира Путина отдали голоса 44797 человек, или 97%, передает агентство "Новости Приднестровья". "Голоса избирателей распределились следующим образом: Путин Владимир Владимирович - 44797, или 97%, Даванков Владислав Андреевич - 398, или 0,86%, Слуцкий Леонид Эдуардович - 208, или 0,45%, Харитонов Николай Михайлович - 383, или 0,83%, недействительных 396, или 0,86%. Всего в Приднестровье проголосовали 46182 избирателя", - говорится в сообщении. В Приднестровье было открыто шесть избирательных участков: три в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. Многочисленные очереди из желающих проголосовать сохранялись до самого момента закрытия. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длилось три дня: 15, 16 и 17 марта. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, владимир путин, совет федерации рф, тирасполь, бендеры