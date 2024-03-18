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Путин набрал 86,5 процента голосов на выборах в Подмосковье

Путин набрал 86,5 процента голосов на выборах в Подмосковье - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 86,5 процента голосов на выборах в Подмосковье

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Московской области с 86,50% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:33

2024-03-18T09:33

2024-03-18T09:45

выборы президента россии — 2024

московская область (подмосковье)

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Московской области с 86,50% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 100% протоколов.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 86,50% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 5,09% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 4,21% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,04% голосов.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

московская область (подмосковье), владимир путин, политика, россия