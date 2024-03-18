Путин лидирует в Петербурге с 81,65 процента голосов

Путин лидирует на выборах президента в Петербурге с 81,65 процента голосов
В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.
В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.
К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.
К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.
Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.
Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.
Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.
Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.
Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.
Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.
Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.
Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.
В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.
В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.
За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.
За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.
Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.
Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.
Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.
Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.
В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.
К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.
Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.
Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.
Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.
Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.
В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.
За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.
Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.
Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.