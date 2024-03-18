https://ria.ru/20240318/putin-1933903936.html

Путин лидирует в Петербурге с 81,65 процента голосов

Путин лидирует в Петербурге с 81,65 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует в Петербурге с 81,65 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге с 81,65% голосов после обработки 99,29% протоколов, сообщил председатель горизбиркома Максим РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:02

2024-03-18T09:02

2024-03-18T09:12

выборы президента россии — 2024

политика

санкт-петербург

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге с 81,65% голосов после обработки 99,29% протоколов, сообщил председатель горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале."В Санкт-Петербурге подходит к концу подсчет результатов голосования. На данный момент обработано протоколов 99,29%", – написал он.Согласно приведенным данным, Владимир Путин набирает 81,65% голосов, Владислав Даванков – 7,01%, Леонид Слуцкий – 5,13%, Николай Харитонов – 3,49%.Явка на длившихся три дня выборах, по предварительным данным, составила 74,4%.По информации на сайте избирательной комиссии Санкт-Петербурга, явка избирателей на однодневных выборах президента в 2018 году составила 63,87%.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, санкт-петербург, россия, владимир путин