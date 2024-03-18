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Путин лидирует в Петербурге с 81,65 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:02 18.03.2024 (обновлено: 09:12 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933903936.html
Путин лидирует в Петербурге с 81,65 процента голосов
Путин лидирует в Петербурге с 81,65 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует в Петербурге с 81,65 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге с 81,65% голосов после обработки 99,29% протоколов, сообщил председатель горизбиркома Максим РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:02
2024-03-18T09:12
выборы президента россии — 2024
политика
санкт-петербург
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге с 81,65% голосов после обработки 99,29% протоколов, сообщил председатель горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале."В Санкт-Петербурге подходит к концу подсчет результатов голосования. На данный момент обработано протоколов 99,29%", – написал он.Согласно приведенным данным, Владимир Путин набирает 81,65% голосов, Владислав Даванков – 7,01%, Леонид Слуцкий – 5,13%, Николай Харитонов – 3,49%.Явка на длившихся три дня выборах, по предварительным данным, составила 74,4%.По информации на сайте избирательной комиссии Санкт-Петербурга, явка избирателей на однодневных выборах президента в 2018 году составила 63,87%.
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политика, санкт-петербург, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин
Путин лидирует в Петербурге с 81,65 процента голосов

Путин лидирует на выборах президента в Петербурге с 81,65 процента голосов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодсчет бюллетеней за Владимира Путина на выборах президента РФ
Подсчет бюллетеней за Владимира Путина на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подсчет бюллетеней за Владимира Путина на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге с 81,65% голосов после обработки 99,29% протоколов, сообщил председатель горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале.
"В Санкт-Петербурге подходит к концу подсчет результатов голосования. На данный момент обработано протоколов 99,29%", – написал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
Согласно приведенным данным, Владимир Путин набирает 81,65% голосов, Владислав Даванков – 7,01%, Леонид Слуцкий – 5,13%, Николай Харитонов – 3,49%.
Явка на длившихся три дня выборах, по предварительным данным, составила 74,4%.
По информации на сайте избирательной комиссии Санкт-Петербурга, явка избирателей на однодневных выборах президента в 2018 году составила 63,87%.
Выборы президента России в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.

Актер Константин Райкин голосует на выборах президента России на избирательном участке школы №1282 Сокольники в Москве

В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.

Люди стоят в очереди избирательном участке № 151 в Государственном музее истории ГУЛАГа в Москве на выборах президента России

К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.

Сотрудники колл-центра принимают звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента РФ

Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве

Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке школы №2123 в Москве

Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.

Выборы президента России

Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.

Люди голосуют на выборах президента России на избирательном участке школы №1282 Сокольники в Москве

В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке школы №2123 в Москве

За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.

Выборы президента России

Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в Москве

Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 12
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на выборах президента России на избирательном участке № 143 в школе № 1574 в Москве

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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12 из 12

В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 12

К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 12

Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 12

Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 12

Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 12

В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 12

За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 12

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 12

Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 12

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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12 из 12
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСанкт-ПетербургРоссияВладимир Путин
 
 
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