https://ria.ru/20240318/putin-1933899882.html

Путин набрал 91,75 процента голосов на выборах на Ямале

Путин набрал 91,75 процента голосов на выборах на Ямале - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 91,75 процента голосов на выборах на Ямале

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Ямало-Ненецком автономном округе с 91,75% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:24

2024-03-18T08:24

2024-03-18T08:29

выборы президента россии — 2024

политика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Ямало-Ненецком автономном округе с 91,75% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных избирательной комиссии региона.По данным окружного избиркома, после обработки 100% протоколов Путин набирает 91,75%, Леонид Слуцкий – 3,37%, Николай Харитонов – 2,51%, Владислав Даванков – 1,60%.Явка составила 94,11%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933889973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, ямал, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф