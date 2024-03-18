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Путин набрал 91,75 процента голосов на выборах на Ямале - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:24 18.03.2024 (обновлено: 08:29 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933899882.html
Путин набрал 91,75 процента голосов на выборах на Ямале
Путин набрал 91,75 процента голосов на выборах на Ямале - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 91,75 процента голосов на выборах на Ямале
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Ямало-Ненецком автономном округе с 91,75% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:24
2024-03-18T08:29
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
ямал
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Ямало-Ненецком автономном округе с 91,75% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных избирательной комиссии региона.По данным окружного избиркома, после обработки 100% протоколов Путин набирает 91,75%, Леонид Слуцкий – 3,37%, Николай Харитонов – 2,51%, Владислав Даванков – 1,60%.Явка составила 94,11%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933889973.html
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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политика, россия, владимир путин, ямал, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Ямал, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Путин набрал 91,75 процента голосов на выборах на Ямале

Путин набрал 91,75 процента голосов после обработки всех протоколов на Ямале

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Ямало-Ненецком автономном округе с 91,75% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных избирательной комиссии региона.
По данным окружного избиркома, после обработки 100% протоколов Путин набирает 91,75%, Леонид Слуцкий – 3,37%, Николай Харитонов – 2,51%, Владислав Даванков – 1,60%.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Аналитик объяснил, как победа Путина скажется на БРИКС и многополярном мире
05:52
Явка составила 94,11%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
08:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинЯмалЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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