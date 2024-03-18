https://ria.ru/20240318/putin-1933899882.html
Путин набрал 91,75 процента голосов на выборах на Ямале
Путин набрал 91,75 процента голосов на выборах на Ямале - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 91,75 процента голосов на выборах на Ямале
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Ямало-Ненецком автономном округе с 91,75% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:24
2024-03-18T08:24
2024-03-18T08:29
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Ямало-Ненецком автономном округе с 91,75% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных избирательной комиссии региона.По данным окружного избиркома, после обработки 100% протоколов Путин набирает 91,75%, Леонид Слуцкий – 3,37%, Николай Харитонов – 2,51%, Владислав Даванков – 1,60%.Явка составила 94,11%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933889973.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, владимир путин, ямал, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Ямал, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Путин набрал 91,75 процента голосов на выборах на Ямале
Путин набрал 91,75 процента голосов после обработки всех протоколов на Ямале