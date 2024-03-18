Путин победил на выборах в Челябинской области с 84,32 процента голосов
Путин набрал 84,32 процента голосов в Челябинской области по итогам выборов
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Челябинской области с 84,32% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная комиссия региона.
"Промежуточные итоги голосования по состоянию на 18 марта 2024 года на 10.00 (08.00 мск). Обработано 100% протоколов, 4,9% - Владислав Даванков, 84,32% - Владимир Путин, 3,49% - Леонид Слуцкий, 5,4% - Николай Харитонов", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Явка на выборах президента в Челябинской области составила 79,03%, уточняется в сообщении.
В выборах президента России в Челябинской области в 2018 году приняли участие более 1,7 миллиона избирателей, что составляет 66,41% от числа зарегистрированных избирателей. Выборы тогда проходили в один день.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.