https://ria.ru/20240318/putin-1933898910.html

Путин победил на выборах в Челябинской области с 84,32 процента голосов

Путин победил на выборах в Челябинской области с 84,32 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин победил на выборах в Челябинской области с 84,32 процента голосов

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Челябинской области с 84,32% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная комиссия... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:14

2024-03-18T08:14

2024-03-18T08:24

выборы президента россии — 2024

владимир путин

челябинская область

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Челябинской области с 84,32% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная комиссия региона."Промежуточные итоги голосования по состоянию на 18 марта 2024 года на 10.00 (08.00 мск). Обработано 100% протоколов, 4,9% - Владислав Даванков, 84,32% - Владимир Путин, 3,49% - Леонид Слуцкий, 5,4% - Николай Харитонов", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.Явка на выборах президента в Челябинской области составила 79,03%, уточняется в сообщении.В выборах президента России в Челябинской области в 2018 году приняли участие более 1,7 миллиона избирателей, что составляет 66,41% от числа зарегистрированных избирателей. Выборы тогда проходили в один день.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Влада Копылова

владимир путин, челябинская область, политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков