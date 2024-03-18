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Путин победил на выборах в Челябинской области с 84,32 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:14 18.03.2024 (обновлено: 08:24 18.03.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240318/putin-1933898910.html
Путин победил на выборах в Челябинской области с 84,32 процента голосов
Путин победил на выборах в Челябинской области с 84,32 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин победил на выборах в Челябинской области с 84,32 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Челябинской области с 84,32% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная комиссия... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:14
2024-03-18T08:24
выборы президента россии — 2024
владимир путин
челябинская область
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Челябинской области с 84,32% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная комиссия региона."Промежуточные итоги голосования по состоянию на 18 марта 2024 года на 10.00 (08.00 мск). Обработано 100% протоколов, 4,9% - Владислав Даванков, 84,32% - Владимир Путин, 3,49% - Леонид Слуцкий, 5,4% - Николай Харитонов", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.Явка на выборах президента в Челябинской области составила 79,03%, уточняется в сообщении.В выборах президента России в Челябинской области в 2018 году приняли участие более 1,7 миллиона избирателей, что составляет 66,41% от числа зарегистрированных избирателей. Выборы тогда проходили в один день.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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владимир путин, челябинская область, политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Челябинская область, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков
Путин победил на выборах в Челябинской области с 84,32 процента голосов

Путин набрал 84,32 процента голосов в Челябинской области по итогам выборов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Челябинской области с 84,32% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная комиссия региона.
"Промежуточные итоги голосования по состоянию на 18 марта 2024 года на 10.00 (08.00 мск). Обработано 100% протоколов, 4,9% - Владислав Даванков, 84,32% - Владимир Путин, 3,49% - Леонид Слуцкий, 5,4% - Николай Харитонов", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
08:00
Явка на выборах президента в Челябинской области составила 79,03%, уточняется в сообщении.
В выборах президента России в Челябинской области в 2018 году приняли участие более 1,7 миллиона избирателей, что составляет 66,41% от числа зарегистрированных избирателей. Выборы тогда проходили в один день.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинЧелябинская областьПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владислав Даванков
 
 
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