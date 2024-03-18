https://ria.ru/20240318/putin-1933876220.html

Мадуро заявил о победе Путина над коллективным Западом

Мадуро заявил о победе Путина над коллективным Западом - РИА Новости, 18.03.2024

Мадуро заявил о победе Путина над коллективным Западом

Владимир Путин, лидирующий на выборах президента РФ, одержал победу над западным империализмом, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T02:52

2024-03-18T02:52

2024-03-18T02:52

выборы президента россии — 2024

владимир путин

россия

венесуэла

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933846986_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_8f0869fa921f5c20c84eef3ce3646ca0.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин, лидирующий на выборах президента РФ, одержал победу над западным империализмом, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,21% голосов, следует из данных ЦИК РФ после обработки 91% протоколов. Ранее Мадуро уже поздравил Путина с победой на выборах президента России. "Путин полностью выиграл войну у коллективной империи Запада. Это демонстрация ценностей россиян", - сказал Мадуро в видеообращении, которое распространила его пресс-служба. По словам президента Венесуэлы, победа Путина на выборах означает движение России к многополярному, сбалансированному миру. "Путин и Россия побеждают на всех фронтах", - резюмировал Мадуро. Совет Федерации назначил президентские выборы в РФ на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933873775.html

https://ria.ru/20240318/putin-1933852110.html

https://ria.ru/20240317/protivodeystvie-1933831475.html

россия

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, венесуэла, николас мадуро