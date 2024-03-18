https://ria.ru/20240318/putin-1933876220.html
Мадуро заявил о победе Путина над коллективным Западом
Мадуро заявил о победе Путина над коллективным Западом - РИА Новости, 18.03.2024
Мадуро заявил о победе Путина над коллективным Западом
Владимир Путин, лидирующий на выборах президента РФ, одержал победу над западным империализмом, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:52
2024-03-18T02:52
2024-03-18T02:52
выборы президента россии — 2024
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николас мадуро
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин, лидирующий на выборах президента РФ, одержал победу над западным империализмом, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,21% голосов, следует из данных ЦИК РФ после обработки 91% протоколов. Ранее Мадуро уже поздравил Путина с победой на выборах президента России. "Путин полностью выиграл войну у коллективной империи Запада. Это демонстрация ценностей россиян", - сказал Мадуро в видеообращении, которое распространила его пресс-служба. По словам президента Венесуэлы, победа Путина на выборах означает движение России к многополярному, сбалансированному миру. "Путин и Россия побеждают на всех фронтах", - резюмировал Мадуро. Совет Федерации назначил президентские выборы в РФ на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933873775.html
https://ria.ru/20240318/putin-1933852110.html
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владимир путин, россия, венесуэла, николас мадуро
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Россия, Венесуэла, Николас Мадуро
Мадуро заявил о победе Путина над коллективным Западом
Мадуро: лидирующий на выборах Путин одержал победу над коллективным Западом
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин, лидирующий на выборах президента РФ, одержал победу над западным империализмом, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,21% голосов, следует из данных ЦИК РФ после обработки 91% протоколов. Ранее Мадуро уже поздравил Путина с победой на выборах президента России.
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"Путин полностью выиграл войну у коллективной империи Запада. Это демонстрация ценностей россиян", - сказал Мадуро в видеообращении, которое распространила его пресс-служба.
По словам президента Венесуэлы, победа Путина на выборах означает движение России к многополярному, сбалансированному миру.
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"Путин и Россия побеждают на всех фронтах", - резюмировал Мадуро.
Совет Федерации
назначил президентские выборы в РФ на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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