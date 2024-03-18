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Путин поблагодарил российский народ за поддержку
Путин поблагодарил российский народ за поддержку - РИА Новости, 18.03.2024
Путин поблагодарил российский народ за поддержку
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что он работает в интересах российского народа и опирается на его поддержку. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:00
2024-03-18T02:00
2024-03-18T02:11
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что он работает в интересах российского народа и опирается на его поддержку. "Для меня важен выбор российского народа, я опираюсь на российский народ и работаю в интересах этого народа и российского государства. И я очень благодарен гражданам России за поддержку", - отметил Путин в избирательном штабе. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, владимир путин, николай харитонов, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик), Политика
Путин поблагодарил российский народ за поддержку
Путин поблагодарил российский народ и сообщил, что опирается на его поддержку