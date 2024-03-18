https://ria.ru/20240318/putin-1933864783.html

Путин ответил на вопрос о том, как он будет отмечать победу на выборах

Путин ответил на вопрос о том, как он будет отмечать победу на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Путин ответил на вопрос о том, как он будет отмечать победу на выборах

Действующий глава российского государства и кандидат в президенты РФ Владимир Путин сообщил, что планирует сейчас пообщаться с министром обороны РФ Сергеем... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:18

2024-03-18T01:18

2024-03-18T01:18

выборы президента россии — 2024

россия

политика

владимир путин

сергей шойгу

life

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933846986_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_8f0869fa921f5c20c84eef3ce3646ca0.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Действующий глава российского государства и кандидат в президенты РФ Владимир Путин сообщил, что планирует сейчас пообщаться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и с генеральным штабом. "Сейчас побеседую с генеральным штабом и с министром обороны. До свидания!" - сказал Путин изданию Life, отвечая на вопрос о том, как он будет отмечать победу на выборах президента России. Глава государства подчеркнул, что сегодня у него еще много дел.

https://ria.ru/20240318/putin-1933861437.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, политика, владимир путин, сергей шойгу, life