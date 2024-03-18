https://ria.ru/20240318/putin-1933864783.html
Путин ответил на вопрос о том, как он будет отмечать победу на выборах
Путин ответил на вопрос о том, как он будет отмечать победу на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Путин ответил на вопрос о том, как он будет отмечать победу на выборах
Действующий глава российского государства и кандидат в президенты РФ Владимир Путин сообщил, что планирует сейчас пообщаться с министром обороны РФ Сергеем... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:18
2024-03-18T01:18
2024-03-18T01:18
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Действующий глава российского государства и кандидат в президенты РФ Владимир Путин сообщил, что планирует сейчас пообщаться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и с генеральным штабом. "Сейчас побеседую с генеральным штабом и с министром обороны. До свидания!" - сказал Путин изданию Life, отвечая на вопрос о том, как он будет отмечать победу на выборах президента России. Глава государства подчеркнул, что сегодня у него еще много дел.
https://ria.ru/20240318/putin-1933861437.html
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Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Life
Путин ответил на вопрос о том, как он будет отмечать победу на выборах
Путин сообщил, что вместо празднования победы побеседует с Шойгу и генштабом