https://ria.ru/20240318/protokol-1934059051.html

В Костроме на члена КПРФ составили протокол из-за надписи на бюллетене

В Костроме на члена КПРФ составили протокол из-за надписи на бюллетене - РИА Новости, 18.03.2024

В Костроме на члена КПРФ составили протокол из-за надписи на бюллетене

Полиция усмотрела дискредитацию российской армии в антивоенной надписи на бюллетене для голосования у председателя общественной приемной КПРФ в Костромской... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:45

2024-03-18T16:45

2024-03-18T16:46

выборы президента россии — 2024

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кпрф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Полиция усмотрела дискредитацию российской армии в антивоенной надписи на бюллетене для голосования у председателя общественной приемной КПРФ в Костромской области Андрея Тарасова, на него составили протокол и направили в суд. Председатель общественной приемной КПРФ в Костромской области Андрей Тарасов рассказал РИА Новости, что полиция заинтересовалась им 17 марта, когда он после голосования в Костроме опубликовал в соцсетях фото своего бюллетеня – с галочкой напротив фамилии кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова и с антивоенной надписью на бюллетене. "Меня заставили удалить фото", - сообщил Тарасов. Он добавил, что его доставляли в полицию, а потом - в Свердловский районный суд Костромы, но заседание было перенесено на 28 марта. "Данный гражданин был доставлен в УМВД России по городу Кострома для проведения процедуры привлечения к административной ответственности", - подтвердили РИА Новости в УМВД по Костромской области. В УМВД рассказали, что в действиях Тарасова полиция усмотрела два правонарушения. Одно – по статье 5.10 КоАП РФ "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах". Второе - по части 1 статьи 20.3.3 КоАП "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации". "В настоящее время составленные административные протоколы направлены в суд", - сообщили в УМВД. Выборы президента России прошли 15-17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое было доступно примерно в трети регионов страны. Владимир Путин победил с 87,28% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

https://ria.ru/20240318/pamfilova-1934016837.html

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кострома

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кострома, происшествия, кпрф