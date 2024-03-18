https://ria.ru/20240318/pobediteli-1934064477.html

Москва и Благовещенск стали победителями конкурса "Слушай города"

Москва и Благовещенск стали победителями конкурса "Слушай города" - РИА Новости, 18.03.2024

Москва и Благовещенск стали победителями конкурса "Слушай города"

Победителями конкурса ВЭБ.РФ и VK Музыки в рамках просветительного проекта "Слушай города" стали Москва и Благовещенск; именно эти два города набрали наибольшее РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:38

2024-03-18T17:38

2024-03-18T17:38

москва

благовещенск

россия

сколковский институт науки и технологий

города

вэб.рф (вэб)

вконтакте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934062578_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_eb0ab6d4260151d3243679476417d784.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Победителями конкурса ВЭБ.РФ и VK Музыки в рамках просветительного проекта "Слушай города" стали Москва и Благовещенск; именно эти два города набрали наибольшее число комментариев пользователей социальной сети, сообщает пресс-служба госкорпорации.Как подчеркнул главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин, конкурс получился по-настоящему народным, в нем приняли участие 67 городов и огромное количество пользователей социальной сети."Проект "Слушай города", в рамках которого мы со "Сколтехом" создали музыкальную карту России, позволил по-новому взглянуть на города нашей страны, их музыкальные традиции и образ, а конкурс городов в рамках этого проекта продемонстрировал, насколько россияне любят свои города, как гордятся их развитием и историей. Поскольку городами-победителями стали сразу и Москва, и Благовещенск, мы решили подарить этим городам общий трек, соединив музыкальным мостом Москва-реку и Амур", - сказал Самохин, его слова приводятся в сообщении.Амбассадор проекта - группа "Моя Мишель" - уже приступили к работе над уникальной композицией. "Города, которые чаще всего упоминали – это Москва и мой родной Благовещенск. Это, конечно, очень приятно. Поэтому мы уже приступили к работе над треком "Москва-Благовещенск", в котором будут сразу два сэмпла соединены, созданные нейросетью "Сколтеха", - цитирует пресс-служба солистку группы "Моя Мишель" Татьяну Ткачук.Помимо Москвы и Благовещенска в топ-10 самых упоминаемых городов конкурса вошли: Санкт-Петербург, Челябинск, Красноярск, Нальчик, Донецк, Мурманск, Самара и Киров.Уникальность просветительского проекта "Слушай города" – в способе создания музыкальных композиций городов. Треки представляют собой симбиоз аналитических данных и творчества: они создавалась нейросетью на основе числовых значений Индекса качества жизни ВЭБ.РФ по 11 направлениям в каждом городе, заключили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20240306/razvitie-1931369816.html

москва

благовещенск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, благовещенск, россия, сколковский институт науки и технологий, города, вэб.рф (вэб), вконтакте