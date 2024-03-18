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Москва и Благовещенск стали победителями конкурса "Слушай города"
Москва и Благовещенск стали победителями конкурса "Слушай города" - РИА Новости, 18.03.2024
Москва и Благовещенск стали победителями конкурса "Слушай города"
Победителями конкурса ВЭБ.РФ и VK Музыки в рамках просветительного проекта "Слушай города" стали Москва и Благовещенск; именно эти два города набрали наибольшее РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:38
2024-03-18T17:38
2024-03-18T17:38
москва
благовещенск
россия
сколковский институт науки и технологий
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Победителями конкурса ВЭБ.РФ и VK Музыки в рамках просветительного проекта "Слушай города" стали Москва и Благовещенск; именно эти два города набрали наибольшее число комментариев пользователей социальной сети, сообщает пресс-служба госкорпорации.Как подчеркнул главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин, конкурс получился по-настоящему народным, в нем приняли участие 67 городов и огромное количество пользователей социальной сети."Проект "Слушай города", в рамках которого мы со "Сколтехом" создали музыкальную карту России, позволил по-новому взглянуть на города нашей страны, их музыкальные традиции и образ, а конкурс городов в рамках этого проекта продемонстрировал, насколько россияне любят свои города, как гордятся их развитием и историей. Поскольку городами-победителями стали сразу и Москва, и Благовещенск, мы решили подарить этим городам общий трек, соединив музыкальным мостом Москва-реку и Амур", - сказал Самохин, его слова приводятся в сообщении.Амбассадор проекта - группа "Моя Мишель" - уже приступили к работе над уникальной композицией. "Города, которые чаще всего упоминали – это Москва и мой родной Благовещенск. Это, конечно, очень приятно. Поэтому мы уже приступили к работе над треком "Москва-Благовещенск", в котором будут сразу два сэмпла соединены, созданные нейросетью "Сколтеха", - цитирует пресс-служба солистку группы "Моя Мишель" Татьяну Ткачук.Помимо Москвы и Благовещенска в топ-10 самых упоминаемых городов конкурса вошли: Санкт-Петербург, Челябинск, Красноярск, Нальчик, Донецк, Мурманск, Самара и Киров.Уникальность просветительского проекта "Слушай города" – в способе создания музыкальных композиций городов. Треки представляют собой симбиоз аналитических данных и творчества: они создавалась нейросетью на основе числовых значений Индекса качества жизни ВЭБ.РФ по 11 направлениям в каждом городе, заключили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, благовещенск, россия, сколковский институт науки и технологий, города, вэб.рф (вэб), вконтакте
Москва, Благовещенск, Россия, Сколковский институт науки и технологий, Города, ВЭБ.РФ (ВЭБ), ВКонтакте
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Победителями конкурса ВЭБ.РФ и VK Музыки в рамках просветительного проекта "Слушай города" стали Москва и Благовещенск; именно эти два города набрали наибольшее число комментариев пользователей социальной сети, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Как подчеркнул главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин, конкурс получился по-настоящему народным, в нем приняли участие 67 городов и огромное количество пользователей социальной сети.
"Проект "Слушай города", в рамках которого мы со "Сколтехом
" создали музыкальную карту России, позволил по-новому взглянуть на города нашей страны, их музыкальные традиции и образ, а конкурс городов в рамках этого проекта продемонстрировал, насколько россияне любят свои города, как гордятся их развитием и историей. Поскольку городами-победителями стали сразу и Москва, и Благовещенск, мы решили подарить этим городам общий трек, соединив музыкальным мостом Москва-реку и Амур", - сказал Самохин, его слова приводятся в сообщении.
Амбассадор проекта - группа "Моя Мишель" - уже приступили к работе над уникальной композицией. "Города, которые чаще всего упоминали – это Москва и мой родной Благовещенск. Это, конечно, очень приятно. Поэтому мы уже приступили к работе над треком "Москва-Благовещенск", в котором будут сразу два сэмпла соединены, созданные нейросетью "Сколтеха", - цитирует пресс-служба солистку группы "Моя Мишель" Татьяну Ткачук.
ВЭБ.РФ намерен включиться в развитие Большого Камня
Помимо Москвы и Благовещенска в топ-10 самых упоминаемых городов конкурса вошли: Санкт-Петербург
, Челябинск
, Красноярск
, Нальчик
, Донецк
, Мурманск
, Самара
и Киров
.
Уникальность просветительского проекта "Слушай города" – в способе создания музыкальных композиций городов. Треки представляют собой симбиоз аналитических данных и творчества: они создавалась нейросетью на основе числовых значений Индекса качества жизни ВЭБ.РФ по 11 направлениям в каждом городе, заключили в пресс-службе.