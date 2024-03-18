https://ria.ru/20240318/peterburg-1934050504.html

Явка на выборах президента в Петербурге превысила 74 процента

Явка на выборах президента в Петербурге превысила 74 процента - РИА Новости, 18.03.2024

Явка на выборах президента в Петербурге превысила 74 процента

Явка на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге составила 74,38%, сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:21

2024-03-18T16:21

2024-03-18T16:21

выборы президента россии — 2024

политика

россия

санкт-петербург

владимир путин

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге составила 74,38%, сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале. Согласно обнародованным данным ЦИК РФ, Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Санкт-Петербурге набирает 81,65% голосов. Владислав Даванков на втором месте с 6,98%, далее следуют Леонид Слуцкий (5,15%) и Николай Харитонов (3,49%). "В Санкт-Петербурге обработано 100% протоколов. По результатам данных явка составила 74,38%", – написал Мейксин. По данным на сайте избиркома Санкт-Петербурга, явка избирателей на однодневных выборах президента в 2018 году составила 63,87%. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов, Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов. Явка избирателей в целом по России на выборах президента РФ составила 77,44%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

https://ria.ru/20240318/evrosoyuz-1934002791.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, санкт-петербург, владимир путин, владислав даванков, леонид слуцкий (политик)