https://ria.ru/20240318/pashinyan-1934155839.html

Пашинян заявил о необходимости уточнения границы с Азербайджаном

Пашинян заявил о необходимости уточнения границы с Азербайджаном - РИА Новости, 19.03.2024

Пашинян заявил о необходимости уточнения границы с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с жителями ряда приграничных с Азербайджаном сел Тавушской области страны заявил о необходимости уточнения... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-18T21:35

2024-03-18T21:35

2024-03-19T09:19

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ЕРЕВАН, 18 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с жителями ряда приграничных с Азербайджаном сел Тавушской области страны заявил о необходимости уточнения границы на этом участке. "Наша политика состоит в том, что мы не должны допустить войны, мы не должны допустить начала войны. По этой причине мы решили, что нам следует пойти на уточнение границы на этих участках. И это мы делаем не только во имя Республики Армения, но и для села Воскепара, села Киранц (пограничные села - ред.), чтобы обеспечить безопасность этих сел", - приводит слова Пашиняна общественное телевидение Армении. В ходе пресс-конференции 12 марта Пашинян заявил, власти Армении планируют построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дороги вместо тех, которые выходят за границы бывшей Армянской ССР. В частности, он отметил, что в Тавушской области в северо-восточной части страны есть участок дороги близ села Воскепар, который не проходил по территории Армянской ССР. По его словам, ранее армянская сторона для сохранения контроля над всей протяженностью дороги рассматривала возможность соразмерного обмена участками территории с азербайджанской стороной. Но впоследствии он решил, что так поступать не нужно, так как это создаст дополнительную неопределенность. По его словам, если дорога выходит за пределы де-юре территории Армянской ССР, она будет перестроена. На той де пресс-конференции Пашинян не исключил, что процесс делимитации армяно-азербайджанской границы может начаться с Тавушской области. Власти Армении признают, что при предполагаемой делимитации границы с Азербайджаном, возможно, будет необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. При этом в Ереване заявляют, что под контролем Азербайджана находятся территории 31 села, входившего в состав Армянской ССР. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе. Девятого марта в аппарате заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Армения должна незамедлительно передать Азербайджану четыре неэксклавных села - Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. Он также сказал, что в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы "будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки". При этом в Баку считают, что до проведения делимитации государственной границы совершенно безосновательно заявлять о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении, "оккупированы".

https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html

https://ria.ru/20240309/armeniya-1931997696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, шахин мустафаев, баку