https://ria.ru/20240318/pasechnik-1934065926.html
Пасечник поздравил жителей Крыма с годовщиной присоединения к России
Пасечник поздравил жителей Крыма с годовщиной присоединения к России - РИА Новости, 18.03.2024
Пасечник поздравил жителей Крыма с годовщиной присоединения к России
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Крыма с годовщиной присоединения к Российской Федерации, отметив, что их пример стал мощной моральной поддержкой для РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:10
2024-03-18T17:10
2024-03-18T17:10
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владимир путин
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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Крыма с годовщиной присоединения к Российской Федерации, отметив, что их пример стал мощной моральной поддержкой для жителей Донбасса. "Ваш пример стал мощной моральной поддержкой для жителей Донбасса. Мы искренне радовались тому, что российский флаг взвился над Крымом и верили, что скоро тоже вольемся в большую семью народов нашей Великой страны. И это случилось! Наш путь домой оказался сложнее и дольше, и на этом пути мы постоянно чувствовали вашу братскую помощь, ваше сочувствие, ваше плечо", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пасечника. Глава республики подчеркнул, что крымчане проявили стойкость и мужество, показали настоящий русский характер и приняли судьбоносное решение, кроме того, сегодняшнее уверенное и масштабное развитие Крыма подтверждает правильность выбора, сделанное "сердцем". После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, на котором за вхождение высказались 96,77% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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россия, донбасс, севастополь, владимир путин, леонид пасечник, общество
Россия, Донбасс, Севастополь, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Общество
Пасечник поздравил жителей Крыма с годовщиной присоединения к России
Пасечник: присоединение Крыма к РФ стало мощной поддержкой для жителей Донбасса