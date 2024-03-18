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Памфилова рассказала, что сомневалась в успехе проекта "ИнформУИК" - РИА Новости, 18.03.2024
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12:36 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/pamfilova-1933970382.html
Памфилова рассказала, что сомневалась в успехе проекта "ИнформУИК"
Памфилова рассказала, что сомневалась в успехе проекта "ИнформУИК" - РИА Новости, 18.03.2024
Памфилова рассказала, что сомневалась в успехе проекта "ИнформУИК"
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призналась, что изначально сомневалась в успехе проекта "ИнформУИК" по информированию граждан о выборах... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:36
2024-03-18T12:36
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призналась, что изначально сомневалась в успехе проекта "ИнформУИК" по информированию граждан о выборах президента РФ, но он получился и избиратели были благодарны. "Я признаюсь, что когда мы затевали это (проект "ИнформУИК"), то у меня были большие сомнения, и даже где-то негативное отношение: мне казалось, что это сложно, что не получится, что граждане, избиратели будут воспринимать это все с раздражением, что где-то опасно и тяжело будет нашим коллегам. В общем было очень много сомнений. Как здорово, что все-таки оно получилось",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК. По ее словам, в проекте участвовали свыше 330 тысяч коллег из избирательных комиссий, от них требовалось большое терпение, так как часто приходилось добираться до избирателей по бездорожью пешком, и многие были благодарны за внимание. С 17 февраля по 7 марта члены участковых избирательных комиссий проводили подомовой обход, чтобы рассказать всем желающим о ходе избирательной кампании, зарегистрированных кандидатах, сроках избирательных действий и возможных формах голосования: на участке, на дому, по месту нахождения или дистанционно. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240318/informuik-1933951728.html
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политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Памфилова рассказала, что сомневалась в успехе проекта "ИнформУИК"

Памфилова: когда затевали проект ИнформУИК, были большие сомнения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа информационного центра ЦИК РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призналась, что изначально сомневалась в успехе проекта "ИнформУИК" по информированию граждан о выборах президента РФ, но он получился и избиратели были благодарны.
"Я признаюсь, что когда мы затевали это (проект "ИнформУИК"), то у меня были большие сомнения, и даже где-то негативное отношение: мне казалось, что это сложно, что не получится, что граждане, избиратели будут воспринимать это все с раздражением, что где-то опасно и тяжело будет нашим коллегам. В общем было очень много сомнений. Как здорово, что все-таки оно получилось",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
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По ее словам, в проекте участвовали свыше 330 тысяч коллег из избирательных комиссий, от них требовалось большое терпение, так как часто приходилось добираться до избирателей по бездорожью пешком, и многие были благодарны за внимание.
С 17 февраля по 7 марта члены участковых избирательных комиссий проводили подомовой обход, чтобы рассказать всем желающим о ходе избирательной кампании, зарегистрированных кандидатах, сроках избирательных действий и возможных формах голосования: на участке, на дому, по месту нахождения или дистанционно.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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