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Памфилова рассказала о работе наблюдателей на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:27 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/pamfilova-1933967655.html
Памфилова рассказала о работе наблюдателей на выборах
Памфилова рассказала о работе наблюдателей на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Памфилова рассказала о работе наблюдателей на выборах
Почти 90% от общего числа в 333599 человек, заявленных для наблюдения за выборами президента РФ, пришли в избирательные пункты - обычно их доля не превышает... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:27
2024-03-18T12:27
выборы президента россии — 2024
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элла памфилова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Почти 90% от общего числа в 333599 человек, заявленных для наблюдения за выборами президента РФ, пришли в избирательные пункты - обычно их доля не превышает 80%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "В начале работы информационного центра я информировала о числе наблюдателей, которые были заявлены, наших российских наблюдателей, на выборах. Тогда заявилось 333 тысячи 599 наблюдателей. Так вот, нужно отметить, что по факту присутствовали почти 90% из них. Ну это лучше, чем раньше. То есть, все-таки раньше у нас где-то самый высокий показатель был, что заявятся, а потом в лучшем случае 80%. Здесь 90%", - сказала Памфилова во время подведения предварительных итогов выборов президента РФ в ЦИК. По её словам, на избирательных участках, территориальных участковых комиссиях в дни голосования работало почти 290 тысяч наблюдателей. Из них 112865 были назначены самими кандидатами в президенты и их доверенными лицами. От политических партий пришли 40731 наблюдателей, от общественных палат 144007. "На избирательных участках за рубежом, на тех участках, которые были образованы на территории других стран, присутствовал 41 наблюдатель, из них 40 были назначены Общественной палатой и один партией ЛДПР", - добавила Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%
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россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, лдпр, совет федерации рф, общество
Выборы президента России — 2024, Россия, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, ЛДПР, Совет Федерации РФ, Общество
Памфилова рассказала о работе наблюдателей на выборах

Памфилова: почти 90 процентов из заявленных наблюдателей приехали на выборы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Почти 90% от общего числа в 333599 человек, заявленных для наблюдения за выборами президента РФ, пришли в избирательные пункты - обычно их доля не превышает 80%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"В начале работы информационного центра я информировала о числе наблюдателей, которые были заявлены, наших российских наблюдателей, на выборах. Тогда заявилось 333 тысячи 599 наблюдателей. Так вот, нужно отметить, что по факту присутствовали почти 90% из них. Ну это лучше, чем раньше. То есть, все-таки раньше у нас где-то самый высокий показатель был, что заявятся, а потом в лучшем случае 80%. Здесь 90%", - сказала Памфилова во время подведения предварительных итогов выборов президента РФ в ЦИК.
Подсчет голосов на выборах президента - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Вчера, 11:13
По её словам, на избирательных участках, территориальных участковых комиссиях в дни голосования работало почти 290 тысяч наблюдателей. Из них 112865 были назначены самими кандидатами в президенты и их доверенными лицами. От политических партий пришли 40731 наблюдателей, от общественных палат 144007.
"На избирательных участках за рубежом, на тех участках, которые были образованы на территории других стран, присутствовал 41 наблюдатель, из них 40 были назначены Общественной палатой и один партией ЛДПР", - добавила Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%
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Выборы президента России — 2024РоссияЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновЛДПРСовет Федерации РФОбщество
 
 
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