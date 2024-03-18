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В Воронежской объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Воронежской объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 18.03.2024
В Воронежской объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:08
2024-03-18T21:08
2024-03-18T21:08
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Предупреждение об атаке БПЛА вводилось в 18.53. "Внимание! Отмена режима авиационной опасности в регионе", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Воронежской объявили отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов