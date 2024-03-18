https://ria.ru/20240318/opponenty-1933944064.html

Оппоненты России пытались "сбить" явку на выборах, заявил ЦИК

Оппоненты России пытались "сбить" явку на выборах, заявил ЦИК - РИА Новости, 18.03.2024

Оппоненты России пытались "сбить" явку на выборах, заявил ЦИК

Оппоненты России, которые понимали какими могут быть результаты президентских выборов в РФ, пытались сбить явку избирателей и для этого использовали методы... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:29

2024-03-18T11:29

2024-03-18T11:57

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Оппоненты России, которые понимали какими могут быть результаты президентских выборов в РФ, пытались сбить явку избирателей и для этого использовали методы запугивания, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время брифинга по предварительным итогам голосования."Наши оппоненты, которые считают нас врагом, - они далеко не идиоты, они прекрасно прогнозировали, изучали и понимали, каковы могут быть результаты голосования - это то, что их не устраивает. Поэтому делать акцент на контроле голосования, чтобы еще раз подтвердить высокий уровень поддержки, ну как-то несподручно в этот раз", - сказала Памфилова."Поэтому акцент был сделан на двух вещах… И прогнозировалась высокая явка - то, что тоже не очень нравилось (Западу – ред.), аналитики западные видели, какие, собственно говоря, настроения людей, тоже послы здесь работают, тоже не идиоты. Все видят. Значит, акцент был сделан на двух вещах – сбить явку, сократить ее. Что для этого делалось? Для этого постоянно использовались методы запугивания, посеять панику, ничем не гнушались", - сказала Памфилова, напомнив о попытках атак Киева на приграничные территории РФ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, элла памфилова