Оппоненты России пытались "сбить" явку на выборах, заявил ЦИК
Памфилова: оппоненты России пытались "сбить" явку, используя методы устрашения
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Оппоненты России, которые понимали какими могут быть результаты президентских выборов в РФ, пытались сбить явку избирателей и для этого использовали методы запугивания, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время брифинга по предварительным итогам голосования.
"Наши оппоненты, которые считают нас врагом, - они далеко не идиоты, они прекрасно прогнозировали, изучали и понимали, каковы могут быть результаты голосования - это то, что их не устраивает. Поэтому делать акцент на контроле голосования, чтобы еще раз подтвердить высокий уровень поддержки, ну как-то несподручно в этот раз", - сказала Памфилова.
"Поэтому акцент был сделан на двух вещах… И прогнозировалась высокая явка - то, что тоже не очень нравилось (Западу – ред.), аналитики западные видели, какие, собственно говоря, настроения людей, тоже послы здесь работают, тоже не идиоты. Все видят. Значит, акцент был сделан на двух вещах – сбить явку, сократить ее. Что для этого делалось? Для этого постоянно использовались методы запугивания, посеять панику, ничем не гнушались", - сказала Памфилова, напомнив о попытках атак Киева на приграничные территории РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.