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Оппоненты России пытались "сбить" явку на выборах, заявил ЦИК - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:29 18.03.2024 (обновлено: 11:57 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/opponenty-1933944064.html
Оппоненты России пытались "сбить" явку на выборах, заявил ЦИК
Оппоненты России пытались "сбить" явку на выборах, заявил ЦИК - РИА Новости, 18.03.2024
Оппоненты России пытались "сбить" явку на выборах, заявил ЦИК
Оппоненты России, которые понимали какими могут быть результаты президентских выборов в РФ, пытались сбить явку избирателей и для этого использовали методы... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:29
2024-03-18T11:57
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Оппоненты России, которые понимали какими могут быть результаты президентских выборов в РФ, пытались сбить явку избирателей и для этого использовали методы запугивания, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время брифинга по предварительным итогам голосования."Наши оппоненты, которые считают нас врагом, - они далеко не идиоты, они прекрасно прогнозировали, изучали и понимали, каковы могут быть результаты голосования - это то, что их не устраивает. Поэтому делать акцент на контроле голосования, чтобы еще раз подтвердить высокий уровень поддержки, ну как-то несподручно в этот раз", - сказала Памфилова."Поэтому акцент был сделан на двух вещах… И прогнозировалась высокая явка - то, что тоже не очень нравилось (Западу – ред.), аналитики западные видели, какие, собственно говоря, настроения людей, тоже послы здесь работают, тоже не идиоты. Все видят. Значит, акцент был сделан на двух вещах – сбить явку, сократить ее. Что для этого делалось? Для этого постоянно использовались методы запугивания, посеять панику, ничем не гнушались", - сказала Памфилова, напомнив о попытках атак Киева на приграничные территории РФ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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политика, россия, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова
Оппоненты России пытались "сбить" явку на выборах, заявил ЦИК

Памфилова: оппоненты России пытались "сбить" явку, используя методы устрашения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Оппоненты России, которые понимали какими могут быть результаты президентских выборов в РФ, пытались сбить явку избирателей и для этого использовали методы запугивания, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время брифинга по предварительным итогам голосования.
"Наши оппоненты, которые считают нас врагом, - они далеко не идиоты, они прекрасно прогнозировали, изучали и понимали, каковы могут быть результаты голосования - это то, что их не устраивает. Поэтому делать акцент на контроле голосования, чтобы еще раз подтвердить высокий уровень поддержки, ну как-то несподручно в этот раз", - сказала Памфилова.
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"Поэтому акцент был сделан на двух вещах… И прогнозировалась высокая явка - то, что тоже не очень нравилось (Западу – ред.), аналитики западные видели, какие, собственно говоря, настроения людей, тоже послы здесь работают, тоже не идиоты. Все видят. Значит, акцент был сделан на двух вещах – сбить явку, сократить ее. Что для этого делалось? Для этого постоянно использовались методы запугивания, посеять панику, ничем не гнушались", - сказала Памфилова, напомнив о попытках атак Киева на приграничные территории РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла Памфилова
 
 
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