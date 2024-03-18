https://ria.ru/20240318/obval-1934108638.html

В Амурской области под завалом в шахте могут находиться 15 человек

В Амурской области под завалом в шахте могут находиться 15 человек - РИА Новости, 18.03.2024

В Амурской области под завалом в шахте могут находиться 15 человек

Предварительно, 15 человек находятся под завалом в шахте на золотодобывающем прииске в Амурской области, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T20:48

2024-03-18T20:48

2024-03-18T22:21

амурская область

происшествия

зейский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_32db5c8e9be10f46170a951bdfb69905.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Предварительно, 15 человек находятся под завалом в шахте на золотодобывающем прииске в Амурской области, сообщили в региональной прокуратуре.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что тринадцать человек могут находиться под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области. В МЧС РФ уточнили, что спасатели направлены на место обвала горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты."️Прокуратура Зейского района организовала проверку в связи с обрушением в шахте... По предварительной информации, под завалом находится 15 человек. На место происшествия для координации действий выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240218/udar-1928105147.html

амурская область

зейский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

амурская область, происшествия, зейский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)