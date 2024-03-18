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В Амурской области под завалом в шахте могут находиться 15 человек - РИА Новости, 18.03.2024
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20:48 18.03.2024 (обновлено: 22:21 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/obval-1934108638.html
В Амурской области под завалом в шахте могут находиться 15 человек
В Амурской области под завалом в шахте могут находиться 15 человек - РИА Новости, 18.03.2024
В Амурской области под завалом в шахте могут находиться 15 человек
Предварительно, 15 человек находятся под завалом в шахте на золотодобывающем прииске в Амурской области, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:48
2024-03-18T22:21
амурская область
происшествия
зейский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Предварительно, 15 человек находятся под завалом в шахте на золотодобывающем прииске в Амурской области, сообщили в региональной прокуратуре.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что тринадцать человек могут находиться под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области. В МЧС РФ уточнили, что спасатели направлены на место обвала горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты."️Прокуратура Зейского района организовала проверку в связи с обрушением в шахте... По предварительной информации, под завалом находится 15 человек. На место происшествия для координации действий выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев", - говорится в сообщении.
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амурская область
зейский район
россия
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амурская область, происшествия, зейский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Амурская область, Происшествия, Зейский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Амурской области под завалом в шахте могут находиться 15 человек

Прокуратура сообщила о 15 находящихся под завалом в шахте в Амурской области

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Предварительно, 15 человек находятся под завалом в шахте на золотодобывающем прииске в Амурской области, сообщили в региональной прокуратуре.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что тринадцать человек могут находиться под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области. В МЧС РФ уточнили, что спасатели направлены на место обвала горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты.
"️Прокуратура Зейского района организовала проверку в связи с обрушением в шахте... По предварительной информации, под завалом находится 15 человек. На место происшествия для координации действий выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев", - говорится в сообщении.
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Амурская областьПроисшествияЗейский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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