https://ria.ru/20240318/obval-1934108638.html
В Амурской области под завалом в шахте могут находиться 15 человек
В Амурской области под завалом в шахте могут находиться 15 человек - РИА Новости, 18.03.2024
В Амурской области под завалом в шахте могут находиться 15 человек
Предварительно, 15 человек находятся под завалом в шахте на золотодобывающем прииске в Амурской области, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:48
2024-03-18T20:48
2024-03-18T22:21
амурская область
происшествия
зейский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_32db5c8e9be10f46170a951bdfb69905.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Предварительно, 15 человек находятся под завалом в шахте на золотодобывающем прииске в Амурской области, сообщили в региональной прокуратуре.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что тринадцать человек могут находиться под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области. В МЧС РФ уточнили, что спасатели направлены на место обвала горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты."️Прокуратура Зейского района организовала проверку в связи с обрушением в шахте... По предварительной информации, под завалом находится 15 человек. На место происшествия для координации действий выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240218/udar-1928105147.html
амурская область
зейский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4654db9d19c4ea519fd2438cba621c25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, происшествия, зейский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Амурская область, Происшествия, Зейский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Амурской области под завалом в шахте могут находиться 15 человек
Прокуратура сообщила о 15 находящихся под завалом в шахте в Амурской области