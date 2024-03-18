https://ria.ru/20240318/obval-1934101726.html
На место обвала горных пород в Амурской области направили спасателей
На место обвала горных пород в Амурской области направили спасателей - РИА Новости, 18.03.2024
На место обвала горных пород в Амурской области направили спасателей
Спасатели направлены на место обвала горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области, под завалами могут... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:00
2024-03-18T20:00
2024-03-18T20:20
происшествия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Спасатели направлены на место обвала горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области, под завалами могут находиться тринадцать человек, сообщает пресс-служба МЧС России."Информация об обвале горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области поступила спасателям МЧС России. По предварительным данным, под завалами могут находится до 13 человек. На место происшествия следуют 25 горноспасателей на четырех единицах техники Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240318/proisshestvie-1933988262.html
амурская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На место обвала горных пород в Амурской области направили спасателей
К месту обвала горных пород на руднике в Амурской области направили спасателей