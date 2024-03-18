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На место обвала горных пород в Амурской области направили спасателей - РИА Новости, 18.03.2024
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20:00 18.03.2024 (обновлено: 20:20 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/obval-1934101726.html
На место обвала горных пород в Амурской области направили спасателей
На место обвала горных пород в Амурской области направили спасателей - РИА Новости, 18.03.2024
На место обвала горных пород в Амурской области направили спасателей
Спасатели направлены на место обвала горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области, под завалами могут... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:00
2024-03-18T20:20
происшествия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Спасатели направлены на место обвала горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области, под завалами могут находиться тринадцать человек, сообщает пресс-служба МЧС России."Информация об обвале горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области поступила спасателям МЧС России. По предварительным данным, под завалами могут находится до 13 человек. На место происшествия следуют 25 горноспасателей на четырех единицах техники Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России", - говорится в сообщении.
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амурская область
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происшествия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На место обвала горных пород в Амурской области направили спасателей

К месту обвала горных пород на руднике в Амурской области направили спасателей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Спасатели направлены на место обвала горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области, под завалами могут находиться тринадцать человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Информация об обвале горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области поступила спасателям МЧС России. По предварительным данным, под завалами могут находится до 13 человек. На место происшествия следуют 25 горноспасателей на четырех единицах техники Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России", - говорится в сообщении.
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