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На место обвала горных пород в Амурской области направили спасателей

На место обвала горных пород в Амурской области направили спасателей - РИА Новости, 18.03.2024

На место обвала горных пород в Амурской области направили спасателей

Спасатели направлены на место обвала горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области, под завалами могут... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T20:00

2024-03-18T20:00

2024-03-18T20:20

происшествия

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Спасатели направлены на место обвала горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области, под завалами могут находиться тринадцать человек, сообщает пресс-служба МЧС России."Информация об обвале горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области поступила спасателям МЧС России. По предварительным данным, под завалами могут находится до 13 человек. На место происшествия следуют 25 горноспасателей на четырех единицах техники Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240318/proisshestvie-1933988262.html

амурская область

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происшествия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия