Путин заявил, что был согласен на обмен Навального
Владимир Путин сообщил, что был согласен на обмен Навального
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин сообщил, что был согласен на обмен Алексея Навального.
Как сообщил глава государства, за несколько дней до смерти Навального ему рассказали о предложении обменять Навального "на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах".
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“Вы можете мне поверить, можете нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: "Я согласен", - сказал Путин журналистам.
Он отметил, что был согласен только при одном условии: чтобы после обмена Навальный не возвращался в Россию.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.