https://ria.ru/20240318/navalnyy-1933849386.html

Путин заявил, что был согласен на обмен Навального

Путин заявил, что был согласен на обмен Навального - РИА Новости, 18.03.2024

Путин заявил, что был согласен на обмен Навального

Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин сообщил, что был согласен на обмен Алексея Навального. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:23

2024-03-18T00:23

2024-03-18T01:13

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общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин сообщил, что был согласен на обмен Алексея Навального.Как сообщил глава государства, за несколько дней до смерти Навального ему рассказали о предложении обменять Навального "на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах".“Вы можете мне поверить, можете нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: "Я согласен", - сказал Путин журналистам.Он отметил, что был согласен только при одном условии: чтобы после обмена Навальный не возвращался в Россию.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240318/putin-1933856973.html

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Владимир Путин о смерти Навального Владимир Путин о смерти Навального 2024-03-18T00:23 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

владимир путин, алексей навальный*, общество, россия