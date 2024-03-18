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Столтенберг признал роль НАТО в нанесении ущерба российскому флоту - РИА Новости, 18.03.2024
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15:53 18.03.2024 (обновлено: 18:15 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/nato-1934040506.html
Столтенберг признал роль НАТО в нанесении ущерба российскому флоту
Столтенберг признал роль НАТО в нанесении ущерба российскому флоту - РИА Новости, 18.03.2024
Столтенберг признал роль НАТО в нанесении ущерба российскому флоту
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Тбилиси признал роль альянса в нанесении ущерба российскому флоту в Черном море. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:53
2024-03-18T18:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
йенс столтенберг
нато
тбилиси
черноморский флот вмф россии
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ТБИЛИСИ, 18 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Тбилиси признал роль альянса в нанесении ущерба российскому флоту в Черном море. &quot;Безопасность Черного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для НАТО. Свобода навигации России в принципе ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Черном море&quot;, — сказал он на брифинге после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.На прошлой неделе генсек НАТО заявил, что ВСУ использовали против Черноморского флота поставленные альянсом ракеты.Украинские войска нанесли ракетный удар по Севастополю 22 сентября прошлого года, российская ПВО сбила пять ракет. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, в десяти домах выбило стекла. Часть сбитого снаряда упала в центре города, ее уничтожили на полигоне.По информации телеканала Sky News, для атаки использовались переданные Британией ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.Как писала газета The Times, в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота Киеву лично помогал начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине.
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
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в мире, украина, россия, йенс столтенберг, нато, тбилиси, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Тбилиси, Черноморский флот ВМФ России
Столтенберг признал роль НАТО в нанесении ущерба российскому флоту

Генсек НАТО Столтенберг признал роль альянса в ущербе российскому флоту

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 18 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Тбилиси признал роль альянса в нанесении ущерба российскому флоту в Черном море.
«

"Безопасность Черного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для НАТО. Свобода навигации России в принципе ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Черном море", — сказал он на брифинге после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

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На прошлой неделе генсек НАТО заявил, что ВСУ использовали против Черноморского флота поставленные альянсом ракеты.
Украинские войска нанесли ракетный удар по Севастополю 22 сентября прошлого года, российская ПВО сбила пять ракет. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, в десяти домах выбило стекла. Часть сбитого снаряда упала в центре города, ее уничтожили на полигоне.
По информации телеканала Sky News, для атаки использовались переданные Британией ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.
Как писала газета The Times, в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота Киеву лично помогал начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЙенс СтолтенбергНАТОТбилисиЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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