https://ria.ru/20240318/nato-1934040506.html

Столтенберг признал роль НАТО в нанесении ущерба российскому флоту

Столтенберг признал роль НАТО в нанесении ущерба российскому флоту - РИА Новости, 18.03.2024

Столтенберг признал роль НАТО в нанесении ущерба российскому флоту

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Тбилиси признал роль альянса в нанесении ущерба российскому флоту в Черном море. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:53

2024-03-18T15:53

2024-03-18T18:15

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тбилиси

черноморский флот вмф россии

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ТБИЛИСИ, 18 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Тбилиси признал роль альянса в нанесении ущерба российскому флоту в Черном море. "Безопасность Черного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для НАТО. Свобода навигации России в принципе ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Черном море", — сказал он на брифинге после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.На прошлой неделе генсек НАТО заявил, что ВСУ использовали против Черноморского флота поставленные альянсом ракеты.Украинские войска нанесли ракетный удар по Севастополю 22 сентября прошлого года, российская ПВО сбила пять ракет. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, в десяти домах выбило стекла. Часть сбитого снаряда упала в центре города, ее уничтожили на полигоне.По информации телеканала Sky News, для атаки использовались переданные Британией ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.Как писала газета The Times, в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота Киеву лично помогал начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине.

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, йенс столтенберг, нато, тбилиси, черноморский флот вмф россии