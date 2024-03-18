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Число наблюдателей на выборах выросло по сравнению с 2018 годом, заявил ЦИК - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:00 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/nablyudateli-1933958627.html
Число наблюдателей на выборах выросло по сравнению с 2018 годом, заявил ЦИК
Число наблюдателей на выборах выросло по сравнению с 2018 годом, заявил ЦИК - РИА Новости, 18.03.2024
Число наблюдателей на выборах выросло по сравнению с 2018 годом, заявил ЦИК
Общее число наблюдателей на выборах президента России увеличилось по сравнению с 2018 годом, активность проявили политические партии и общественные палаты,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:00
2024-03-18T12:00
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Общее число наблюдателей на выборах президента России увеличилось по сравнению с 2018 годом, активность проявили политические партии и общественные палаты, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "По сравнению с 2018 годом, когда у нас были президентские выборы, то общее число наблюдателей увеличилось, конечно. Более активными в этом году были политические партии и общественные палаты", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Число наблюдателей на выборах выросло по сравнению с 2018 годом, заявил ЦИК

Памфилова: число наблюдателей на выборах выросло по сравнению с 2018 годом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Выборы президента России
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Общее число наблюдателей на выборах президента России увеличилось по сравнению с 2018 годом, активность проявили политические партии и общественные палаты, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"По сравнению с 2018 годом, когда у нас были президентские выборы, то общее число наблюдателей увеличилось, конечно. Более активными в этом году были политические партии и общественные палаты", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
17 марта, 21:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
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