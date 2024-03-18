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Число наблюдателей на выборах выросло по сравнению с 2018 годом, заявил ЦИК
Число наблюдателей на выборах выросло по сравнению с 2018 годом, заявил ЦИК - РИА Новости, 18.03.2024
Число наблюдателей на выборах выросло по сравнению с 2018 годом, заявил ЦИК
Общее число наблюдателей на выборах президента России увеличилось по сравнению с 2018 годом, активность проявили политические партии и общественные палаты,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:00
2024-03-18T12:00
2024-03-18T12:00
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Общее число наблюдателей на выборах президента России увеличилось по сравнению с 2018 годом, активность проявили политические партии и общественные палаты, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "По сравнению с 2018 годом, когда у нас были президентские выборы, то общее число наблюдателей увеличилось, конечно. Более активными в этом году были политические партии и общественные палаты", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Число наблюдателей на выборах выросло по сравнению с 2018 годом, заявил ЦИК
Памфилова: число наблюдателей на выборах выросло по сравнению с 2018 годом