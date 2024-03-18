https://ria.ru/20240318/modi-1934036655.html

Премьер Индии поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Премьер Индии поздравил Путина с переизбранием на пост президента - РИА Новости, 18.03.2024

Премьер Индии поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Премьер Индии Нарендра Моди сообщил, что поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, и заявил, что надеется на совместную работу по... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:34

2024-03-18T15:34

2024-03-18T15:34

выборы президента россии — 2024

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владимир путин

нарендра моди

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар - РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди сообщил, что поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, и заявил, что надеется на совместную работу по укреплению партнерства двух стран. "Горячие поздравления его превосходительству господину Владимиру Путину с переизбранием на пост президента Российской Федерации", - написал Моди в соцсети X. Он отметил, что надеется на "на совместную работу по дальнейшему укреплению проверенного временем специального и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией в предстоящие годы". На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала прошедшие президентские выборы как прозрачные и демократичные, а также поздравила Путина с победой. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, в свою очередь, обвинила западные страны в навязывании мифа о том, что выборы в России несвободные.

https://ria.ru/20240318/vybory-1934031015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди