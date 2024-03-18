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В Петербурге младенца госпитализировали после обрезания на дому - РИА Новости, 18.03.2024
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16:05 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/mladenets-1934044192.html
В Петербурге младенца госпитализировали после обрезания на дому
В Петербурге младенца госпитализировали после обрезания на дому - РИА Новости, 18.03.2024
В Петербурге младенца госпитализировали после обрезания на дому
Младенца госпитализировали в Петербурге после того, как вызванный на дом хирург сделал новорожденному обрезание и у ребенка открылось кровотечение, прокуратура... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:05
2024-03-18T16:05
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Младенца госпитализировали в Петербурге после того, как вызванный на дом хирург сделал новорожденному обрезание и у ребенка открылось кровотечение, прокуратура и СК начали проверки. "Следственным отделом по Пушкинскому району проводится доследственная проверка по факту госпитализации мальчика 2024 года рождения", - сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу. По данным СК, 16 марта в поселке Шушары 44-летний медицинский работник в домашних условиях провел операцию младенцу. В тот же день ребенок кровотечением был госпитализирован в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что младенцу, который появился на свет в конце февраля, было сделано обрезание. "Родители вызывали на дом хирурга, которого, предположительно, нашли по объявлению в интернете", - рассказал собеседник агентства. Прокуратура Пушкинского района контролирует ход доследственной проверки, сообщили в прокуратуре Петербурга.
https://ria.ru/20240219/vrach-1928172429.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург
В Петербурге младенца госпитализировали после обрезания на дому

В Петербурге младенца госпитализировали после обрезания в домашних условиях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Младенца госпитализировали в Петербурге после того, как вызванный на дом хирург сделал новорожденному обрезание и у ребенка открылось кровотечение, прокуратура и СК начали проверки.
«
"Следственным отделом по Пушкинскому району проводится доследственная проверка по факту госпитализации мальчика 2024 года рождения", - сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу.
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По данным СК, 16 марта в поселке Шушары 44-летний медицинский работник в домашних условиях провел операцию младенцу. В тот же день ребенок кровотечением был госпитализирован в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что младенцу, который появился на свет в конце февраля, было сделано обрезание. "Родители вызывали на дом хирурга, которого, предположительно, нашли по объявлению в интернете", - рассказал собеседник агентства.
Прокуратура Пушкинского района контролирует ход доследственной проверки, сообщили в прокуратуре Петербурга.
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