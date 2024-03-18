https://ria.ru/20240318/mladenets-1934044192.html
В Петербурге младенца госпитализировали после обрезания на дому
В Петербурге младенца госпитализировали после обрезания на дому - РИА Новости, 18.03.2024
В Петербурге младенца госпитализировали после обрезания на дому
Младенца госпитализировали в Петербурге после того, как вызванный на дом хирург сделал новорожденному обрезание и у ребенка открылось кровотечение, прокуратура... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:05
2024-03-18T16:05
2024-03-18T16:05
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924947_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_63dfcb84725ac2b33d3986ce1c0bd4f1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Младенца госпитализировали в Петербурге после того, как вызванный на дом хирург сделал новорожденному обрезание и у ребенка открылось кровотечение, прокуратура и СК начали проверки. "Следственным отделом по Пушкинскому району проводится доследственная проверка по факту госпитализации мальчика 2024 года рождения", - сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу. По данным СК, 16 марта в поселке Шушары 44-летний медицинский работник в домашних условиях провел операцию младенцу. В тот же день ребенок кровотечением был госпитализирован в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что младенцу, который появился на свет в конце февраля, было сделано обрезание. "Родители вызывали на дом хирурга, которого, предположительно, нашли по объявлению в интернете", - рассказал собеседник агентства. Прокуратура Пушкинского района контролирует ход доследственной проверки, сообщили в прокуратуре Петербурга.
https://ria.ru/20240219/vrach-1928172429.html
https://ria.ru/20240124/pervouralsk-1923266625.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924947_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_942acbe13f7cd976998b1cb3303863ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург
В Петербурге младенца госпитализировали после обрезания на дому
В Петербурге младенца госпитализировали после обрезания в домашних условиях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости.
Младенца госпитализировали
в Петербурге после того, как вызванный на дом хирург сделал новорожденному обрезание и у ребенка открылось кровотечение, прокуратура и СК начали проверки.
«
"Следственным отделом по Пушкинскому району проводится доследственная проверка по факту госпитализации мальчика 2024 года рождения", - сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу.
Врач объяснил, как смог выжить найденный на морозе в Новосибирске младенец
По данным СК, 16 марта в поселке Шушары 44-летний медицинский работник в домашних условиях провел операцию младенцу. В тот же день ребенок кровотечением был госпитализирован в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что младенцу, который появился на свет в конце февраля, было сделано обрезание. "Родители вызывали на дом хирурга, которого, предположительно, нашли по объявлению в интернете", - рассказал собеседник агентства.
Прокуратура Пушкинского района контролирует ход доследственной проверки, сообщили в прокуратуре Петербурга.
В Первоуральске младенец умер под боком у пьяной матери