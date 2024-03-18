https://ria.ru/20240318/mladenets-1934044192.html

В Петербурге младенца госпитализировали после обрезания на дому

В Петербурге младенца госпитализировали после обрезания на дому - РИА Новости, 18.03.2024

В Петербурге младенца госпитализировали после обрезания на дому

Младенца госпитализировали в Петербурге после того, как вызванный на дом хирург сделал новорожденному обрезание и у ребенка открылось кровотечение, прокуратура... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:05

2024-03-18T16:05

2024-03-18T16:05

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Младенца госпитализировали в Петербурге после того, как вызванный на дом хирург сделал новорожденному обрезание и у ребенка открылось кровотечение, прокуратура и СК начали проверки. "Следственным отделом по Пушкинскому району проводится доследственная проверка по факту госпитализации мальчика 2024 года рождения", - сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу. По данным СК, 16 марта в поселке Шушары 44-летний медицинский работник в домашних условиях провел операцию младенцу. В тот же день ребенок кровотечением был госпитализирован в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что младенцу, который появился на свет в конце февраля, было сделано обрезание. "Родители вызывали на дом хирурга, которого, предположительно, нашли по объявлению в интернете", - рассказал собеседник агентства. Прокуратура Пушкинского района контролирует ход доследственной проверки, сообщили в прокуратуре Петербурга.

https://ria.ru/20240219/vrach-1928172429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург