https://ria.ru/20240318/mirzieev-1933901500.html

Президент Узбекистана поздравил Путина с победой на выборах

Президент Узбекистана поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Президент Узбекистана поздравил Путина с победой на выборах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой на состоявшихся выборах главы государства,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:45

2024-03-18T08:45

2024-03-18T08:48

выборы президента россии — 2024

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 18 мар - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой на состоявшихся выборах главы государства, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера."Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с убедительной победой на состоявшихся президентских выборах", - говорится в сообщении.В послании Мирзиеева отмечается, что высокая явка избирателей и итоги состоявшегося голосования ещё раз ярко показали безусловное доверие и решительную поддержку населением политического курса и программы социально-экономических реформ Владимира Путина."Лидер нашей страны искренне пожелал президенту России крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в его государственной деятельности, а народу России - мира и процветания", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин, в мире