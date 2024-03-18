https://ria.ru/20240318/matvienko-1933945036.html

Матвиенко назвала российскую избирательную систему совершенной

Матвиенко назвала российскую избирательную систему совершенной - РИА Новости, 18.03.2024

Матвиенко назвала российскую избирательную систему совершенной

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ужесточить ответственность за попытки помешать россиянам голосовать на выборах. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:32

2024-03-18T11:32

2024-03-18T11:54

выборы президента россии — 2024

россия

политика

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

цик рф

николай харитонов

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ужесточить ответственность за попытки помешать россиянам голосовать на выборах.По мнению законодателя, действующая избирательная система достаточно "совершенна". "Тем не менее, те факты, которые обнаружены, в том числе отдельные акции людей, которые пытались воспрепятствовать волеизъявлению граждан, вмешиваться в избирательный процесс - они были незначительными и никак не повлияли (на голосование), но тем не менее, они имели место (быть)", - сказала сенатор журналистам.Она полагает, что "в этой части нужно усилить законодательство в плане повышения ответственности граждан за такие проступки и усилить наказание за такие деяния".Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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россия, политика, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, цик рф, николай харитонов, валентина матвиенко