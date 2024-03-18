https://ria.ru/20240318/matvienko-1933935447.html

Попытки извне повлиять на выборы в России не удались, заявила Матвиенко

Попытки извне повлиять на выборы в России не удались, заявила Матвиенко - РИА Новости, 18.03.2024

Попытки извне повлиять на выборы в России не удались, заявила Матвиенко

Избирательная система РФ смогла противостоять всем попыткам вмешательства в выборы президента РФ извне, попытки не удались, заявила председатель Совета... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:05

2024-03-18T11:05

2024-03-18T11:24

выборы президента россии — 2024

политика

россия

валентина матвиенко

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933810979_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_60958b0676305752c0dfe29c53578ea8.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Избирательная система РФ смогла противостоять всем попыткам вмешательства в выборы президента РФ извне, попытки не удались, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Хочу сказать, что наша избирательная система и, в целом, в более широком смысле, государственная система сумела этому противостоять. Никаким образом они не смогли повлиять на срыв выборов, на волеизъявление граждан, мы выстояли, что еще раз подтверждает устойчивость и стабильность нашей, в целом, государственной системы", - сказала Матвиенко журналистам.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, валентина матвиенко, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф