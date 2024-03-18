Матвиенко отметила перспективу дистанционного голосования на выборах

Матвиенко: у дистанционного голосования большая перспектива на выборах
Голосование стартовало 15 марта и продлилось три дня. Формат многодневного голосования впервые применили на президентских выборах в России.
Голосование стартовало 15 марта и продлилось три дня. Формат многодневного голосования впервые применили на президентских выборах в России.
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, формат многодневного голосования позволил принять участие в выборах максимальному числу избирателей.
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, формат многодневного голосования позволил принять участие в выборах максимальному числу избирателей.
Раньше всего избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.
Раньше всего избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.
Общая явка в этом году стала рекордной: по предварительным данным, она превысила 77 процентов.
Общая явка в этом году стала рекордной: по предварительным данным, она превысила 77 процентов.
По словам Владимира Путина, рядовой гражданин почувствовал, что именно от него зависит будущее России. Этим Путин объяснил высокую явку на выборах.
По словам Владимира Путина, рядовой гражданин почувствовал, что именно от него зависит будущее России. Этим Путин объяснил высокую явку на выборах.
Результаты выборов Путин назвал проявлением доверия со стороны граждан, а также их надеждой на то, что все будет сделано так, как запланировано.
Результаты выборов Путин назвал проявлением доверия со стороны граждан, а также их надеждой на то, что все будет сделано так, как запланировано.
Впервые в выборах президента России участвовали жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Впервые в выборах президента России участвовали жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.
Избиратели из 28 регионов России могли принять участие в выборах онлайн на платформах дистанционного электронного голосования.
Избиратели из 28 регионов России могли принять участие в выборах онлайн на платформах дистанционного электронного голосования.
По данным Минцифры, почти пять миллионов россиян подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно.
По данным Минцифры, почти пять миллионов россиян подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно.
За процедурой подсчета голосов следили международные наблюдатели и эксперты. Они отметили высокий уровень организации выборов президента России.
За процедурой подсчета голосов следили международные наблюдатели и эксперты. Они отметили высокий уровень организации выборов президента России.
Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов, не зафиксировано, несмотря на провокации.
Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов, не зафиксировано, несмотря на провокации.
На избирательные участки в Москве выезжали мобильные группы с превентивными проверками, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.
На избирательные участки в Москве выезжали мобильные группы с превентивными проверками, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.
Наблюдатель от США Клайн Престон IV назвал выборы прозрачными и соответствующими международному праву. Он отметил, что ревнует к тому, как голосование организовано в России.
Наблюдатель от США Клайн Престон IV назвал выборы прозрачными и соответствующими международному праву. Он отметил, что ревнует к тому, как голосование организовано в России.
Голосование стартовало 15 марта и продлилось три дня. Формат многодневного голосования впервые применили на президентских выборах в России.
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, формат многодневного голосования позволил принять участие в выборах максимальному числу избирателей.
Раньше всего избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.
Общая явка в этом году стала рекордной: по предварительным данным, она превысила 77 процентов.
По словам Владимира Путина, рядовой гражданин почувствовал, что именно от него зависит будущее России. Этим Путин объяснил высокую явку на выборах.
Результаты выборов Путин назвал проявлением доверия со стороны граждан, а также их надеждой на то, что все будет сделано так, как запланировано.
Впервые в выборах президента России участвовали жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.
Избиратели из 28 регионов России могли принять участие в выборах онлайн на платформах дистанционного электронного голосования.
По данным Минцифры, почти пять миллионов россиян подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно.
За процедурой подсчета голосов следили международные наблюдатели и эксперты. Они отметили высокий уровень организации выборов президента России.
Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов, не зафиксировано, несмотря на провокации.
На избирательные участки в Москве выезжали мобильные группы с превентивными проверками, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.
Наблюдатель от США Клайн Престон IV назвал выборы прозрачными и соответствующими международному праву. Он отметил, что ревнует к тому, как голосование организовано в России.