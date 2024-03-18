https://ria.ru/20240318/matvienko-1933929855.html

Матвиенко отметила перспективу дистанционного голосования на выборах

Матвиенко отметила перспективу дистанционного голосования на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Матвиенко отметила перспективу дистанционного голосования на выборах

У дистанционного электронного голосования (ДЭГ) большие перспективы, такой формат удобен для избирателя, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:48

2024-03-18T10:48

2024-03-18T12:02

выборы президента россии — 2024

политика

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валентина матвиенко

николай харитонов

совет федерации рф

цик рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. У дистанционного электронного голосования (ДЭГ) большие перспективы, такой формат удобен для избирателя, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Федеральное собрание в последние годы сделало много для того, чтобы усовершенствовать избирательную систему, и эти решения себя оправдали. Выборы очень удобны для граждан", - сказала политик журналистам.По ее мнению, дистанционное электронное голосование, используемое на прошедших выборах, показало свою эффективность. "Я думаю, что за этим форматом большая перспектива", - сказала сенатор.Также граждане говорят о том, что трехдневное голосование – это очень удобно, добавила она.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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политика, россия, валентина матвиенко, николай харитонов, совет федерации рф, цик рф, леонид слуцкий (политик)