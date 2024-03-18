https://ria.ru/20240318/marshrutka-1933991922.html
Под Донецком при атаке беспилотника поврежден автобус
Под Донецком при атаке беспилотника поврежден автобус - РИА Новости, 18.03.2024
Под Донецком при атаке беспилотника поврежден автобус
Маршрутный автобус поврежден в поселке Александровка под Донецком в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:37
2024-03-18T13:37
2024-03-18T13:41
специальная военная операция на украине
донецк
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марьинка (днр)
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ДОНЕЦК, 18 мар – РИА Новости. Маршрутный автобус поврежден в поселке Александровка под Донецком в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.."По дополнительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в поселке городского типа Александровка по улице Гюго получил повреждения маршрутный автобус №996", - написал Кулемзин. О пострадавших не сообщается.Ранее он сообщал, что при обстреле Петровского района города на полигоне твердых бытовых отходов повреждены спецтехника и автомобиль.Позже глава республики Денис Пушилин сообщил, что водитель автобуса смог совершить маневр, благодаря чему снаряд пришелся по касательной, а пассажиры не пострадали."В наших непростых условиях геройские поступки совершают обыкновенные люди, живущие среди нас", - добавил глава ДНР.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20240318/belgorod-1933983250.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, петровский район, марьинка (днр), алексей кулемзин (донецк), сергей шойгу, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Марьинка (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк), Сергей Шойгу, Происшествия
Под Донецком при атаке беспилотника поврежден автобус
Под Донецком при сбросе боеприпаса с беспилотника поврежден автобус
ДОНЕЦК, 18 мар – РИА Новости.
Маршрутный автобус поврежден в поселке Александровка под Донецком в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале
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"По дополнительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в поселке городского типа Александровка по улице Гюго получил повреждения маршрутный автобус №996", - написал Кулемзин. О пострадавших не сообщается.
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Ранее он сообщал, что при обстреле Петровского района города на полигоне твердых бытовых отходов повреждены спецтехника и автомобиль.
Позже глава республики Денис Пушилин сообщил, что водитель автобуса смог совершить маневр, благодаря чему снаряд пришелся по касательной, а пассажиры не пострадали.
"В наших непростых условиях геройские поступки совершают обыкновенные люди, живущие среди нас", - добавил глава ДНР.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
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