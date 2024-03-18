https://ria.ru/20240318/marshrutka-1933991922.html

Под Донецком при атаке беспилотника поврежден автобус

Под Донецком при атаке беспилотника поврежден автобус - РИА Новости, 18.03.2024

Под Донецком при атаке беспилотника поврежден автобус

Маршрутный автобус поврежден в поселке Александровка под Донецком в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:37

2024-03-18T13:37

2024-03-18T13:41

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

марьинка (днр)

алексей кулемзин (донецк)

сергей шойгу

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 мар – РИА Новости. Маршрутный автобус поврежден в поселке Александровка под Донецком в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.."По дополнительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в поселке городского типа Александровка по улице Гюго получил повреждения маршрутный автобус №996", - написал Кулемзин. О пострадавших не сообщается.Ранее он сообщал, что при обстреле Петровского района города на полигоне твердых бытовых отходов повреждены спецтехника и автомобиль.Позже глава республики Денис Пушилин сообщил, что водитель автобуса смог совершить маневр, благодаря чему снаряд пришелся по касательной, а пассажиры не пострадали."В наших непростых условиях геройские поступки совершают обыкновенные люди, живущие среди нас", - добавил глава ДНР.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20240318/belgorod-1933983250.html

https://ria.ru/20240318/zayavlenie-1933929635.html

донецк

петровский район

марьинка (днр)

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Варвара Скокшина

донецк, петровский район, марьинка (днр), алексей кулемзин (донецк), сергей шойгу, происшествия