https://ria.ru/20240318/makron-1934008278.html

Политик рассказал, почему Макрон пугает французов конфликтом с Россией

Политик рассказал, почему Макрон пугает французов конфликтом с Россией - РИА Новости, 18.03.2024

Политик рассказал, почему Макрон пугает французов конфликтом с Россией

Своими заявлениями о якобы "российской угрозе" президент Франции Эммануэль Макрон пытается запугать французов, чтобы добиться поддержки населения, считает... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:16

2024-03-18T14:16

2024-03-18T14:16

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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Своими заявлениями о якобы "российской угрозе" президент Франции Эммануэль Макрон пытается запугать французов, чтобы добиться поддержки населения, считает бывший кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур. "Я считаю, что Эммануэль Макрон пытается запугать не (президента РФ) Владимира Путина, а французов. Он убежден, что французы объединятся вокруг президента в случае опасности. Это техника управления, техника манипуляции массами. Ради своих политических целей Макрон говорит о "войне, которая касается нас всех", - сказал Земмур в эфире радиостанции Europe 1. Осуждая воинственные заявления Макрона, Земмур сказал, что "можно говорить о войне, если хотя бы имеешь достойную армию", отметив, что на "Украине в день уничтожаются по 10 западных танков, тогда как у самой Франции их всего 200". Он призвал Францию самостоятельно выбирать свою внешнюю политику. Согласно опросу Ifop для издания Journal du Dimanche (JDD), опубликованному накануне, лишь 28% французов одобряют деятельность Макрона. При этом на предстоящих в июне выборах в Европарламент партия президента сильно отстаёт от крайне правой партии "Национальное объединение" (RN). Так, за RN готовы проголосовать 31% избирателей, тогда как за президентскую коалицию Renaissance-Horizons-MoDem – лишь 18%. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент. Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом. Накануне Путин также заявил, что Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, "не все ещё потеряно".

https://ria.ru/20240317/makron-1933750001.html

https://ria.ru/20240318/pushkov-1933892224.html

https://ria.ru/20240317/makron-1933707251.html

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в мире, украина, эммануэль макрон, нато, европарламент, франция, россия, владимир путин, эрик земмур, евросоюз