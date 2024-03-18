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Луценко поблагодарил жителей Вологодчины за активную гражданскую позицию - РИА Новости, 18.03.2024
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Вологодская область
 
12:25 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/lutsenko-1933966982.html
Луценко поблагодарил жителей Вологодчины за активную гражданскую позицию
Луценко поблагодарил жителей Вологодчины за активную гражданскую позицию - РИА Новости, 18.03.2024
Луценко поблагодарил жителей Вологодчины за активную гражданскую позицию
Вологодская область на трехдневных выборах президента России показала отличный результат по явке, сообщил спикер Законодательного Собрания региона Андрей... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:25
2024-03-18T12:25
вологодская область
политика
россия
вологодская область
андрей луценко
выборы президента рф
владимир путин
вологда
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вологодская область на трехдневных выборах президента России показала отличный результат по явке, сообщил спикер Законодательного Собрания региона Андрей Луценко. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, показатели явки текущего года высоко оценили во время подведения итогов в Штабе общественной поддержки. По предварительным данным, явка вологжан оказалась рекордной и превысила 70%. На выборах 2018 года результат составил 66,2%. "Вологодская область показала отличный результат! Благодарю жителей Вологодской области за активную гражданскую позицию.&lt;…&gt; Штаб общественной поддержки показал свою эффективность, консолидировав общество. В целом, выборы прошли легитимно, нарушений не зафиксировано", - цитирует пресс-служба Луценко. Во время встречи было высказано мнение, что все трудности, с которыми столкнулась Россия в последние два года, очень сплотили россиян. Именно поэтому уровень поддержки достиг таких высоких показателей, говорится в сообщении пресс-службы. "Сегодня я чувствую гордость, уверенность в завтрашнем дне и в нашем будущем. Восхищаюсь нашим народом, в частности, вологжанами. Предварительные результаты выборов вселяют большой оптимизм", - отметил руководитель Центра патриотического воспитания детей и молодежи города Вологды, доверенное лицо кандидата на должность президента РФ Владимира Путина Сергей Голубев. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны.
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политика, россия, вологодская область, андрей луценко, выборы президента рф, владимир путин, вологда, выборы, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Политика, Россия, Вологодская область, Андрей Луценко, Выборы президента РФ, Владимир Путин, Вологда, Выборы, Законодательное Собрание Вологодской области

Луценко поблагодарил жителей Вологодчины за активную гражданскую позицию

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного собрания области Андрей Луценко
Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вологодская область на трехдневных выборах президента России показала отличный результат по явке, сообщил спикер Законодательного Собрания региона Андрей Луценко.
Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, показатели явки текущего года высоко оценили во время подведения итогов в Штабе общественной поддержки.
По предварительным данным, явка вологжан оказалась рекордной и превысила 70%. На выборах 2018 года результат составил 66,2%.
«
"Вологодская область показала отличный результат! Благодарю жителей Вологодской области за активную гражданскую позицию.<…> Штаб общественной поддержки показал свою эффективность, консолидировав общество. В целом, выборы прошли легитимно, нарушений не зафиксировано", - цитирует пресс-служба Луценко.
Во время встречи было высказано мнение, что все трудности, с которыми столкнулась Россия в последние два года, очень сплотили россиян. Именно поэтому уровень поддержки достиг таких высоких показателей, говорится в сообщении пресс-службы.
"Сегодня я чувствую гордость, уверенность в завтрашнем дне и в нашем будущем. Восхищаюсь нашим народом, в частности, вологжанами. Предварительные результаты выборов вселяют большой оптимизм", - отметил руководитель Центра патриотического воспитания детей и молодежи города Вологды, доверенное лицо кандидата на должность президента РФ Владимира Путина Сергей Голубев.
Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны.
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Вологодская областьПолитикаРоссияВологодская областьАндрей ЛуценкоВыборы президента РФВладимир ПутинВологдаВыборыЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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