https://ria.ru/20240318/lutsenko-1933966982.html

Луценко поблагодарил жителей Вологодчины за активную гражданскую позицию

Луценко поблагодарил жителей Вологодчины за активную гражданскую позицию - РИА Новости, 18.03.2024

Луценко поблагодарил жителей Вологодчины за активную гражданскую позицию

Вологодская область на трехдневных выборах президента России показала отличный результат по явке, сообщил спикер Законодательного Собрания региона Андрей... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:25

2024-03-18T12:25

2024-03-18T12:25

вологодская область

политика

россия

вологодская область

андрей луценко

выборы президента рф

владимир путин

вологда

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вологодская область на трехдневных выборах президента России показала отличный результат по явке, сообщил спикер Законодательного Собрания региона Андрей Луценко. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, показатели явки текущего года высоко оценили во время подведения итогов в Штабе общественной поддержки. По предварительным данным, явка вологжан оказалась рекордной и превысила 70%. На выборах 2018 года результат составил 66,2%. "Вологодская область показала отличный результат! Благодарю жителей Вологодской области за активную гражданскую позицию.<…> Штаб общественной поддержки показал свою эффективность, консолидировав общество. В целом, выборы прошли легитимно, нарушений не зафиксировано", - цитирует пресс-служба Луценко. Во время встречи было высказано мнение, что все трудности, с которыми столкнулась Россия в последние два года, очень сплотили россиян. Именно поэтому уровень поддержки достиг таких высоких показателей, говорится в сообщении пресс-службы. "Сегодня я чувствую гордость, уверенность в завтрашнем дне и в нашем будущем. Восхищаюсь нашим народом, в частности, вологжанами. Предварительные результаты выборов вселяют большой оптимизм", - отметил руководитель Центра патриотического воспитания детей и молодежи города Вологды, доверенное лицо кандидата на должность президента РФ Владимира Путина Сергей Голубев. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933836732.html

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Алёна Пава

политика, россия, вологодская область, андрей луценко, выборы президента рф, владимир путин, вологда, выборы, законодательное собрание вологодской области