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Белый дом прокомментировал вопрос о легитимности выборов в России
Белый дом прокомментировал вопрос о легитимности выборов в России - РИА Новости, 18.03.2024
Белый дом прокомментировал вопрос о легитимности выборов в России
Владимир Путин - лидер России, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о легитимности президентских выборов РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T22:35
2024-03-18T22:35
2024-03-18T22:35
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин - лидер России, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о легитимности президентских выборов РФ. По словам Жан-Пьер, советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, также выступавший перед журналистами, хорошо ответил на вопрос о легитимности выборов в России. Салливан тогда отметил, что реальность состоит в том, что Владимир Путин является президентом России, и США будут действовать исходя из этого. "Одна из вещей, которую он (Салливан) сказал, очевидно, Путин, господин Путин - лидер России", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы в России не были свободными и честными – такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в конфликт на Украине. По словам Пескова, это не то мнение, к которому в России готовы прислушиваться и которое можно назвать важным.
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россия, сша, украина, джейк салливан, владимир путин, карин жан-пьер
Россия, США, Украина, Джейк Салливан, Владимир Путин, Карин Жан-Пьер
Белый дом прокомментировал вопрос о легитимности выборов в России
Белый дом на вопрос о легитимности выборов в России: Путин остается лидером