https://ria.ru/20240318/legitimnost-1934121883.html

Белый дом прокомментировал вопрос о легитимности выборов в России

Белый дом прокомментировал вопрос о легитимности выборов в России - РИА Новости, 18.03.2024

Белый дом прокомментировал вопрос о легитимности выборов в России

Владимир Путин - лидер России, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о легитимности президентских выборов РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T22:35

2024-03-18T22:35

2024-03-18T22:35

россия

сша

украина

джейк салливан

владимир путин

карин жан-пьер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg

ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин - лидер России, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о легитимности президентских выборов РФ. По словам Жан-Пьер, советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, также выступавший перед журналистами, хорошо ответил на вопрос о легитимности выборов в России. Салливан тогда отметил, что реальность состоит в том, что Владимир Путин является президентом России, и США будут действовать исходя из этого. "Одна из вещей, которую он (Салливан) сказал, очевидно, Путин, господин Путин - лидер России", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы в России не были свободными и честными – такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в конфликт на Украине. По словам Пескова, это не то мнение, к которому в России готовы прислушиваться и которое можно назвать важным.

https://ria.ru/20240318/realnost-1934120020.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, джейк салливан, владимир путин, карин жан-пьер