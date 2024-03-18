https://ria.ru/20240318/krym-1934025173.html

Возвращение в Россию спасло Крым от переименования, заявили в Госдуме

Возвращение в Россию спасло Крым от переименования, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.03.2024

Возвращение в Россию спасло Крым от переименования, заявили в Госдуме

Украинские власти давно бы переименовали Крым, вычеркнув все русские географические названия, если бы крымчане 10 лет назад не приняли единственное правильное... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:00

2024-03-18T15:00

2024-03-18T15:00

республика крым

михаил шеремет

россия

политика

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Украинские власти давно бы переименовали Крым, вычеркнув все русские географические названия, если бы крымчане 10 лет назад не приняли единственное правильное решение вернуться в состав России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Десять лет назад 16 марта прошел референдум, на котором большинство населения высказалось за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении Крыма в состав РФ. "Если бы не случилась Крымская весна, то Украина реализовала бы свои планы и переименовала Крым и Севастополь, вычеркнув и предав забвению русские географические названия. Это киевские власти уже провернули с другими контролируемыми ими городами и населенными пунктами, чтобы проще было врать своим гражданам и преподавать детям в школах лжеисторию", - сказал Шеремет. По его словам, киевские власти боятся исторической правды о Крыме, поэтому умалчивают, что полуостров всегда был русской землей и к Украине имел опосредованное отношение короткий промежуток времени.

https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, михаил шеремет, россия, политика, госдума рф