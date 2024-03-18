https://ria.ru/20240318/krym-1934008867.html

Аксенов назвал главное достижение Крыма за десять лет

Аксенов назвал главное достижение Крыма за десять лет - РИА Новости, 18.03.2024

Аксенов назвал главное достижение Крыма за десять лет

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что главным достижением за последние 10 лет стало сохранение уважения и мира на территории полуострова. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:18

2024-03-18T14:18

2024-03-18T14:24

республика крым

сергей аксенов (политик)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что главным достижением за последние 10 лет стало сохранение уважения и мира на территории полуострова. Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Десять лет назад 16 марта прошел референдум, на котором большинство населения высказалось за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении полуострова в состав России. "Самое главное достижение – это то, что мы сохранили уважение друг к другу, мир на территории полуострова и не разочаровались в том результате, который был в 2014 году. Выборы президента России это подтвердили. Колоссальная явка в Крыму и поддержка президента – ответ всем недоброжелателям с точки зрения того, что происходило в Крыму и как к этому относятся люди", - сказал Аксенов в эфире Первого канала. По его словам, за 10 лет доверие к президенту России в Крыму только укрепилось.

https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, сергей аксенов (политик), политика