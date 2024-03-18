https://ria.ru/20240318/krym-1933907128.html
Матвиенко поздравила крымчан с десятой годовщиной воссоединения с Россией
Матвиенко поздравила крымчан с десятой годовщиной воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2024
Матвиенко поздравила крымчан с десятой годовщиной воссоединения с Россией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила жителей Крыма с 10-летним юбилеем воссоединения полуострова с Россией, отметив, что это решение было осознанным и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:21
2024-03-18T09:21
2024-03-18T09:21
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила жителей Крыма с 10-летним юбилеем воссоединения полуострова с Россией, отметив, что это решение было осознанным и верным, оправдало ожидания людей, послужило укреплению и развитию нашего государства. "Поздравляю вас и всех жителей Республики Крым с Днем воссоединения Крыма с Россией. В 2024 году исполняется десять лет со дня возвращения Крыма в состав исторической родины, и это большой праздник для всех, кому небезразлична судьба Отечества", - говорится в телеграмме на имя главы региона Сергея Аксенова и председателя парламента республики Владимира Константинова. По словам сенатора, на общекрымском референдуме жители полуострова реализовали неотъемлемое право самим выбирать свой путь, определять будущее для себя и своих детей. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот шаг был осознанным и верным, в полной мере оправдал ожидания людей, послужил укреплению и развитию нашего государства", - подчеркнула Матвиенко. Она отметила, что за сравнительно небольшой период в регионе произошли разительные перемены, что "не могут отрицать даже наши идеологические противники и геополитические оппоненты". "Позитивные социально-экономические преобразования стали возможны благодаря системной работе органов государственной власти республики при всесторонней поддержке федерального центра. Но в равной степени это и результат плодотворного труда крымчан, их решительности и упорства в достижении намеченных целей. Вклад каждого из них значим и весом", - уверена законодатель. По словам Матвиенко, впереди еще много масштабных дел, серьезных вызовов и испытаний, "которые мы, без сомнения, пройдем вместе". "Уверена, Республика Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию, продолжит активно участвовать в решении общенациональных задач", - отметила политик. Она также поздравила с 10 годовщиной воссоединения с Россией жителей Севастополя.
https://ria.ru/20240317/krym-1933815929.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, республика крым, севастополь, сергей аксенов (политик), валентина матвиенко, владимир константинов, совет федерации рф, общество
Россия, Республика Крым, Севастополь, Сергей Аксенов (политик), Валентина Матвиенко, Владимир Константинов, Совет Федерации РФ, Общество
Матвиенко поздравила крымчан с десятой годовщиной воссоединения с Россией
Матвиенко поздравила крымчан с десятилетним юбилеем воссоединения с Россией
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила жителей Крыма с 10-летним юбилеем воссоединения полуострова с Россией, отметив, что это решение было осознанным и верным, оправдало ожидания людей, послужило укреплению и развитию нашего государства.
"Поздравляю вас и всех жителей Республики Крым
с Днем воссоединения Крыма с Россией. В 2024 году исполняется десять лет со дня возвращения Крыма в состав исторической родины, и это большой праздник для всех, кому небезразлична судьба Отечества", - говорится в телеграмме на имя главы региона Сергея Аксенова
и председателя парламента республики Владимира Константинова
.
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По словам сенатора, на общекрымском референдуме жители полуострова реализовали неотъемлемое право самим выбирать свой путь, определять будущее для себя и своих детей. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот шаг был осознанным и верным, в полной мере оправдал ожидания людей, послужил укреплению и развитию нашего государства", - подчеркнула Матвиенко.
Она отметила, что за сравнительно небольшой период в регионе произошли разительные перемены, что "не могут отрицать даже наши идеологические противники и геополитические оппоненты". "Позитивные социально-экономические преобразования стали возможны благодаря системной работе органов государственной власти республики при всесторонней поддержке федерального центра. Но в равной степени это и результат плодотворного труда крымчан, их решительности и упорства в достижении намеченных целей. Вклад каждого из них значим и весом", - уверена законодатель.
По словам Матвиенко, впереди еще много масштабных дел, серьезных вызовов и испытаний, "которые мы, без сомнения, пройдем вместе". "Уверена, Республика Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию, продолжит активно участвовать в решении общенациональных задач", - отметила политик.
Она также поздравила с 10 годовщиной воссоединения с Россией жителей Севастополя
.
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