https://ria.ru/20240318/krym-1933907128.html

Матвиенко поздравила крымчан с десятой годовщиной воссоединения с Россией

Матвиенко поздравила крымчан с десятой годовщиной воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2024

Матвиенко поздравила крымчан с десятой годовщиной воссоединения с Россией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила жителей Крыма с 10-летним юбилеем воссоединения полуострова с Россией, отметив, что это решение было осознанным и... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:21

2024-03-18T09:21

2024-03-18T09:21

россия

республика крым

севастополь

сергей аксенов (политик)

валентина матвиенко

владимир константинов

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила жителей Крыма с 10-летним юбилеем воссоединения полуострова с Россией, отметив, что это решение было осознанным и верным, оправдало ожидания людей, послужило укреплению и развитию нашего государства. "Поздравляю вас и всех жителей Республики Крым с Днем воссоединения Крыма с Россией. В 2024 году исполняется десять лет со дня возвращения Крыма в состав исторической родины, и это большой праздник для всех, кому небезразлична судьба Отечества", - говорится в телеграмме на имя главы региона Сергея Аксенова и председателя парламента республики Владимира Константинова. По словам сенатора, на общекрымском референдуме жители полуострова реализовали неотъемлемое право самим выбирать свой путь, определять будущее для себя и своих детей. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот шаг был осознанным и верным, в полной мере оправдал ожидания людей, послужил укреплению и развитию нашего государства", - подчеркнула Матвиенко. Она отметила, что за сравнительно небольшой период в регионе произошли разительные перемены, что "не могут отрицать даже наши идеологические противники и геополитические оппоненты". "Позитивные социально-экономические преобразования стали возможны благодаря системной работе органов государственной власти республики при всесторонней поддержке федерального центра. Но в равной степени это и результат плодотворного труда крымчан, их решительности и упорства в достижении намеченных целей. Вклад каждого из них значим и весом", - уверена законодатель. По словам Матвиенко, впереди еще много масштабных дел, серьезных вызовов и испытаний, "которые мы, без сомнения, пройдем вместе". "Уверена, Республика Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию, продолжит активно участвовать в решении общенациональных задач", - отметила политик. Она также поздравила с 10 годовщиной воссоединения с Россией жителей Севастополя.

https://ria.ru/20240317/krym-1933815929.html

https://ria.ru/20240316/krym-1933405803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, республика крым, севастополь, сергей аксенов (политик), валентина матвиенко, владимир константинов, совет федерации рф, общество