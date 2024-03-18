https://ria.ru/20240318/kitay-1933966026.html

В КНР уверены, что под руководством Путина Россия добьется больших успехов

В КНР уверены, что под руководством Путина Россия добьется больших успехов - РИА Новости, 18.03.2024

В КНР уверены, что под руководством Путина Россия добьется больших успехов

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник выразил уверенность, что под руководством Владимира Путина Россия добьется еще больших успехов в развитии, сообщает... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:23

2024-03-18T12:23

2024-03-18T12:23

выборы президента россии — 2024

россия

си цзиньпин

китай

владимир путин

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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник выразил уверенность, что под руководством Владимира Путина Россия добьется еще больших успехов в развитии, сообщает Центральное телевидение Китая. "Уверен, что под вашим руководством Россия непременно сможет добиться еще больших успехов в национальном развитии и строительстве", - заявил Си Цзиньпин. По данным ЦИК РФ, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин на президентских выборах набрал 87,3% голосов.

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россия, си цзиньпин, китай, владимир путин